Aubaines de la semaine

Vols, forfaits tout inclus et escapades au Québec. Voici quelques aubaines repérées pour vous. Prix en vigueur hier, peuvent changer sans préavis.

Vols

> Singapour

Vol aller-retour Montréal-Singapour. Avec une correspondance à l'aller et deux au retour. 807 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 9 au 30 septembre. Avec United Airlines.

> Barcelone, Espagne

Vol aller-retour Montréal-Barcelone. Vol direct. 675 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 2 au 16 juin. Avec Air Transat.

> Rome, Italie

Vol aller-retour Montréal-Rome. Vol direct. 757 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 2 au 16 juin. Avec Air Transat.

> Delhi, Inde

Vol aller-retour Montréal-Delhi. Avec une correspondance. 898 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 2 au 23 mai. Avec Air Canada.

Tout-inclus

> Roatán, Honduras

Fantasy Island Beach Resort, Dive and Marina (3 étoiles). 1095 $ par personne, en occupation double (prix courant: 1455 $, vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus). Hôtel situé dans une île privée, accès à trois plages isolées et à la deuxième barrière de corail au monde pour la taille. Du 9 au 16 avril.

> Cayo Coco, Cuba

Melia Jardines del Rey (4 étoiles). 969 $ par personne, en occupation double (prix courant : 1559 $, vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus). Hôtel donnant sur la plage, trois piscines, deux buffets, cinq restaurants à la carte. Du 2 au 9 mai.

Forfaits

> Château Joliette, Lanaudière

Forfait «Escapade». À partir de 137,50 $ par personne, taxes en sus. Nuitée d'hébergement en occupation double, souper trois services, petit-déjeuner complet en formule brunch du dimanche, pourboires inclus. Offert exclusivement les samedis, valide en tout temps.