Aubaines de la semaine

Vols, forfaits tout inclus et escapades au Québec. Voici quelques aubaines repérées pour vous. Prix en vigueur hier, peuvent changer sans préavis.

Vols

> Paris, France. Vol direct, aller-retour Montréal-Paris. 657 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 12 février au 5 mars. Avec Air Transat.

> Singapour. Vol aller-retour Montréal-Singapour. Avec une correspondance à l'aller et deux au retour. 795 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 21 février au 14 mars. Avec United Airlines.

> Genève, Suisse. Vol aller-retour Montréal-Genève. Avec une correspondance. 703 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 21 février au 5 mars. Avec Air France.

> West Palm Beach, Floride. Vol aller-retour Montréal-West Palm Beach. Avec une correspondance. 258 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 21 février au 1er mars. Avec Delta Airlines.

Tout-inclus

> Runaway Bay, Jamaïque. Grand Bahia Principe (4 étoiles et demie). 1409 $ par personne, en occupation double, vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Trois piscines, un buffet, un casse-croûte, quatre restaurants et sept bars. Du 14 au 21 février. Avec Air Canada.

> Puerto Plata, République dominicaine. Emotions by Hodelpa Playa Dorada (4 étoiles). 1195 $ par personne, en occupation double, vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Hôtel moderne avec piscine, deux buffets, quatre restaurants à la carte et cinq bars. Du 13 au 20 février. Avec Sunwing.

Forfait

> Forfait Saint-Valentin au Manoir Rouville-Campbell, Montérégie. À partir de 185 $ par personne (en occupation double), taxes en sus. Nuitée, souper six services, petit-déjeuner complet, mousseux et chocolats à la chambre. Valide les 9, 10, 14, 16 et 17 février.