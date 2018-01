Aubaines de la semaine

Vols

> Lisbonne, Portugal. Vol aller-retour Montréal-Lisbonne. Avec escale à Toronto. 776 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 22 avril au 11 mai. Avec Air Transat.

> Singapour. Vol aller-retour Montréal-Singapour. Avec une ou deux escales. 797 $ par personne (taxes et frais inclus). Entre le 24 janvier et le 8 mars (plusieurs combinaisons de dates possibles). Avec United Airlines.

> Delhi, Inde. Vol aller-retour Montréal-Delhi. Avec une escale à Doha. 931 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 6 au 23 mai. Avec Qatar Airways.

> San José, Costa Rica. Vol aller-retour Montréal-San José. Avec une escale à Panamá. 356 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 21 février au 15 mars. Avec Copa Airlines.

Tout-inclus

> Varadero, Cuba. Starfish Varadero (3 étoiles). 715 $ par personne, en occupation double (prix courant: 1225 $). Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Hôtel pittoresque situé directement sur la plage, à quelques minutes du centre-ville de Varadero, incluant sept bars, un buffet et trois restaurants à la carte, cours d'espagnol gratuits, sports nautiques non motorisés inclus. Du 29 janvier au 5 février, avec Sunwing.

Santa Lucia, Cuba. Roc Santa Lucia (3 étoiles). 765 $ par personne, en occupation double (prix courant: 1295 $). Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Hôtel situé sur une plage de sable blanc avec marina à proximité, un buffet et trois restaurants à la carte, plusieurs excursions locales et culturelles. Du 1er au 8 février, avec Sunwing.

Forfait

Auberge West Brome, Cantons-de-l'Est. Forfait «Évasion de la St-Valentin». À partir de 425 $ pour deux personnes (taxes en sus). Nuitée d'hébergement en occupation double, petit-déjeuner complet, souper cinq services, soin au spa, bulles livrées à la chambre. Valable du 9 au 19 février.