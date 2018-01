Aubaines de la semaine

The Fives Downtown Hotel & Residences Curio Collection by Hilton, au Mexique

Vols

> Montego Bay, Jamaïque. Vol aller-retour Montréal-Montego Bay. Sans escale. 549 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 15 au 22 mars. Avec Air Transat.

> Bangkok, Thaïlande. Vol aller-retour Montréal-Bangkok. Avec escale à Amsterdam. 931 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 23 mai au 13 juin. Avec KLM.

> Londres, Royaume-Uni. Vol aller-retour Montréal-Londres. Avec escale à Reykjavik. 436 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 26 janvier au 7 février. Avec WOW Air.

> Delhi, Inde. Vol aller-retour Montréal-Delhi. Avec escale à Amsterdam. 913 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 29 janvier au 14 février. Avec Air France.

Tout-inclus

> Riviera Maya, Mexique. The Fives Downtown Hotel & Residences Curio Collection by Hilton (5 étoiles). 1490 $ par personne, en occupation double (prix habituel: 1949 $). Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Du 31 janvier au 7 février (7 jours). Avec Air Transat.

> Santiago de Cuba, Cuba. Amigo Carisol Los Corales (3 étoiles), 715 $ par personne, en occupation double (prix habituel: 1175 $). Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Hôtel situé dans le parc Baconao, à proximité de la ville de Santiago de Cuba. Du 24 au 31 janvier (7 jours)­. Avec Sunwing.

Forfait

Hôtel Château-Bromont, Bromont, Cantons-de-l'Est. À partir de 189 $ par personne (taxes en sus). Forfait «Vin et mots doux», incluant: nuitée d'hébergement (en occupation double), petit-déjeuner complet, souper table d'hôte quatre services, visite du vignoble Léon Courville, incluant dégustation de cinq produits.