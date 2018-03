Les aubaines de la semaine

Vols

> Londres, Royaume-Uni. Vol aller-retour Montréal-Londres, sans escale. 615 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Entre le 15 janvier et le 28 février. Avec Air Transat.

> Le Cap, Afrique du Sud. Vol aller-retour Montréal-Le Cap. Escale à Istanbul. 1023 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 28 janvier au 12 février. Avec Turkish Airlines.

> Cayo Coco, Cuba. Vol aller-retour Montréal-Cayo Coco. Escales à Halifax et à Toronto à l'aller, puis à Toronto au retour. 379 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Entre le 19 janvier et 14 février. Avec WestJet.

> Amsterdam, Pays-Bas. Vol aller-retour Montréal-Amsterdam. Escale à Reykjavik (Islande). 400 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Entre le 19 janvier et le 21 février. Avec Wow Air.

Tout-inclus

Cayo Santa Maria, Cuba. Sanctuary at Grand Memories Santa Maria, 945 $ par personne (en occupation double). Hôtel réservé aux adultes. 4 étoiles et demie. Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Du 8 au 15 janvier. Avec Sunwing.

Croisière

Sud des Caraïbes. Départ de San Juan (Porto Rico), retour à Tampa (Floride), 757 $ par adulte (en occupation double, chambre intérieure, taxes et frais inclus, billet d'avion en sus). À bord du Norwegian Dawn, 3 jours en mer, 6 jours de visites. Spa sur le navire avec plus de 50 types de traitements offerts, 14 restaurants à bord. Du 7 au 17 janvier. Avec Norwegian Cruise Line.

Forfait

Manoir du lac William. Saint-Ferdinand, Centre-du-Québec. Forfait Escapade d'hiver, à partir de 131 $ par personne. Une nuit dans une chambre standard, en occupation double, souper table d'hôte cinq services et déjeuner inclus, les pourboires sur les repas sont également compris. Valable du 21 décembre 2017 au 9 juin 2018, du dimanche au jeudi.