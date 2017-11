Les aubaines de la semaine

Vols

> Francfort, Allemagne. Vol aller-retour Montréal-Francfort. Escale à Reykjavik. 439,98 $ par personne, taxes incluses, frais de bagages en sus. Du 15 janvier au 16 février. Avec WOW Air.

> Chicago, États-Unis. Vol aller-retour Montréal-Chicago. Escale à Toronto. 286,85 $ par personne, taxes incluses, frais de bagages en sus. Du 10 janvier au 14 avril. Avec Porter.

> Hô Chi Minh, Viêtnam. Vol aller-retour Montréal-Hô Chi Minh. Escales à Chicago et Tokyo à l'aller et à Tokyo et Denver au retour. 758,65 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 9 janvier au 29 mai. Avec United Airlines

> Alger, Algérie. Vol aller-retour Montréal-Alger. Escale à Istanbul. 688,93 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 16 janvier au 15 mai. Avec Turkish Airlines.

