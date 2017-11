Les aubaines de la semaine

Vols

Portland, Oregon, États-Unis

Vol aller-retour Montréal-Portland. Escale à San Francisco à l'aller et à Denver au retour. 402 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 24 novembre au 3 décembre. Avec Air Canada et United.

Seattle, Washington, États-Unis

Vol aller-retour Montréal-Seattle. Escale à Denver. 443 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 1er décembre au 9 décembre. Avec Air Canada.

Lisbonne, Portugal

Vol aller-retour Montréal-Lisbonne. Vol de nuit, sans escale. 696 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 18 janvier au 2 février 2018. Avec Air Transat.

Tout-inclus

Cayo Coco, Cuba

Nouveau complexe luxueux Pullman Cayo Coco, 5 étoiles, face à la plage Playa Las Coloradas. 1939,62 $ par adulte. Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Du 17 au 24 novembre. Avec Air Transat.

Riviera Nayarit, Mexique

Grand Marival & Suites Nuevo Vallarta Grand Selection. 2620,62 $ par adulte. Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Du 16 novembre au 23 novembre. Avec Air Transat.

Forfait

Auberge du lac Taureau, Lanaudière

479,96 $ pour deux nuits en chambre forestière. Deux soupers buffet par personne inclus, 15 % de rabais sur les massages. Forfait valide pour un séjour jusqu'au 15 décembre.

Hébergement

Hôtel Ambassadeur Québec, Québec

Séjour de deux nuits en chambre économique. 153,66 $, taxes incluses. Pour deux adultes. Du 17 au 19 novembre.