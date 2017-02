Les aubaines de la semaine

Vols

Honolulu (Hawaï), États-Unis

Vol de Montréal vers Honolulu, avec escale à Chicago (1h10 à l'aller et 1h11 au retour). Vol assuré par United Airlines. 559,16 $ par personne, incluant taxes et autres frais. Du 7 au 21 mars 2017. Repéré sur Flytrippers.com.

Toronto, Canada

Vol direct de Montréal vers Toronto. Vol assuré par Air Transat. 176,86 $ par personne, incluant taxes et autres frais. Du 3 au 9 avril 2017. Repéré sur le site officiel du transporteur.

La Nouvelle Orléans (Louisiane), États-Unis

Vol de Montréal vers La Nouvelle Orléans, avec escale à Charlotte (4h01 à l'aller, 5h47 au retour). Vol assuré par American Airlines. 355,95 $ par personne, incluant taxes et autres frais. Du 27 février au 6 mars 2017. Repéré sur Yulair.com.

Forfaits tout inclus, dernière minute et escapades

Cienfuegos, Cuba

Forfait tout inclus de sept nuits à l'Hotel Rancho Luna (***). Vol direct de Montréal assuré par Cubana. Du 4 au 11 février 2017. 608,22 $ par personne, taxes et frais inclus, en occupation double. Repéré sur Voyagesarabais.com.

Orlando (Floride), États-Unis

Forfait plan européen (sans repas) de sept nuits au Coco Key Hotel and Water Park Resort (***1/2). Vol direct de Montréal assuré par WestJet. Du 7 au 14 février 2017. 633,15 $ par personne, taxes et frais inclus, en occupation double. Repéré sur Expedia.ca.

Puerto Plata, République dominicaine

Forfait tout inclus de sept nuits à l'hôtel Playa Dorada Beach Resort (***). Vol direct de Montréal assuré par Air Canada. Du 6 au 14 février 2017. 729 $ par personne, taxes et frais inclus, en occupation double. Repéré sur Vacances Air Canada.com.

Escapades locales

Forfait Microbrasserie La Voie maltée à l'Hôtel et suites Le Dauphin Québec comprenant une nuitée dans une chambre régulière, le petit-déjeuner buffet santé, l'accès à la piscine intérieure de l'hôtel ainsi qu'un certificat-cadeau de 50 $ à la microbrasserie La Voie maltée. À partir de 74,50 $ par personne plus taxes et frais d'hébergement, basé sur un forfait en occupation double. Valide en tout temps. Repéré sur Forfaits vacances Québec.com.

Veuillez noter que les prix étaient valables au moment de la publication.