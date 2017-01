Les aubaines de la semaine

Vols

Bristol, Angleterre

Vol de Montréal vers Bristol, avec escale à Reykjavik (1h50 à l'aller, 1h40 au retour). Vol assuré par Wow Air. 318,99 $ par personne, incluant taxes et autres frais. Les frais de bagages ne sont pas inclus. Du 19 janvier au 3 février 2017. Repéré sur le site officiel du transporteur.

Salt Lake City (Utah), États-Unis

Vol de Montréal vers Salt Lake City, avec escale à Toronto (3h54 à l'aller, 2h50 au retour). Vol assuré par Air Canada. 330,74 $ par personne, incluant taxes et autres frais (promotion en vigueur jusqu'au 11 janvier, à 23h59). Du 14 au 22 février 2017. Repéré sur le site officiel du transporteur.

Trondheim, Norvège

Vol de Montréal vers Trondheim, avec escales à Munich (5h50 à l'aller, 1h35 au retour) et Oslo (1h45 à l'aller, 1h25 au retour). Vol assuré par Lufthansa. 671,76 $ par personne, incluant taxes et autres frais. Du 30 janvier au 6 février 2017. Repéré sur Yulair.com via Lufthansa.

Forfaits tout inclus, dernière minute et escapades

Varadero, Cuba

Forfait tout inclus de cinq nuits à l'hôtel Mercure Playa De Oro (****). Vol direct de Montréal assuré par Sunwing. Du 11 au 16 janvier 2017. 585,38 $ par personne, taxes et frais inclus, en occupation double. Repéré sur Voyagesarabais.com.

Orlando (Floride), États-Unis

Forfait plan européen (sans repas) de sept nuits au Rosen Inn International (***). Vol direct de Montréal assuré par Air Canada. Du 21 au 28 février 2017. 559 $ par personne, taxes et frais inclus, en occupation double. Repéré sur Voyages Transat.com.

Cancun, Mexique

Forfait tout inclus de sept nuits au Tukan Hotel and Beach Club (***). Vol direct de Montréal assuré par Air Canada. Du 17 au 24 janvier 2017. 799 $ par personne, taxes et frais inclus, en occupation double (chambre deluxe). Repéré sur Vacances Air Canada.com.

Escapades locales

Forfait Totalement coocooning comprenant une nuitée dans une suite avec foyer et cuisinette, le souper quatre services au restaurant Pierre de feu, le petit-déjeuner au lit, l'accès illimité aux installations telles que bains tourbillon, piscines extérieure et intérieure, douche nordique, sauna finlandais, yourte et salle d'exercices, un peignoir en cadeau, un cadeau intime pour les amoureux ainsi que les pourboires sur les repas. À partir de 175 $ par personne plus taxes et frais d'hébergement, basé sur un forfait en occupation double. Selon disponibilité. Valide jusqu'au 29 janvier 2017. Repéré sur Quebecvacances.com.

Veuillez noter que les prix étaient valables au moment de la publication.