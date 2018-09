Ouverture de la 185e Oktoberfest

Le premier fût a été ouvert par le maire, Dieter Reiter, qui a offert la première chope au ministre-président de Bavière, Markus Söder, comme le veut la tradition.

Environ six millions de visiteurs sont attendus à Munich d'ici la fin de l'Oktoberfest, le 7 octobre.

Le prix de la bière a augmenté cette année, avec la chope d'un litre à 11,50 euros. Une augmentation d'un demi-euro sur l'an dernier.

Des centaines de visiteurs, pour la plupart en habits traditionnels, attendaient l'ouverture du festival à midi samedi.

L'Oktoberfest a vu le jour en 1810 pour fêter le mariage du futur roi Louis 1er de Bavière avec la princesse Thérèse de Saxe-Hildburghausen. La fête commence par un défilé de plus de huit mille personnes portant le costume traditionnel bavarois: une culotte de cuir (Lederhose) pour les hommes et la robe à manches bouffantes et tablier de couleurs vives (Dirndl) pour les femmes.