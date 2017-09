Le bed-in version 2.0

Mai 1969. John Lennon et Yoko Ono prennent possession d'une chambre à l'hôtel Le Reine Elizabeth et y restent couchés de longs jours pour promouvoir la paix dans le monde. Près de 50 ans plus tard, on peut louer la suite 1742 pour se replonger dans l'époque. Le prix: 1969 $ la nuitée.

Le matelas du célèbre couple a été remplacé par un vrai lit. Mais on a gardé le même emplacement. Il est donc placé directement sur le bord de la fenêtre. La suite 1742 est d'ailleurs la seule chambre de l'hôtel aménagée de cette façon.

Bien que le lit soit l'élément-clé du décor, l'une des particularités du nouvel aménagement de la chambre demeure l'intégration d'objets d'époque permettant de vivre une expérience interactive. On retrouve, par exemple, un téléphone à cadran qui, lorsque l'on décroche le combiné, permet d'entendre John Lennon parler de la paix. Dans un coin se trouve un vieux téléviseur diffusant des images d'archives.

S'étendre sur le lit de l'interprète d'Imagine et de sa compagne fait également partie de l'expérience. Un casque de réalité virtuelle donne l'impression d'être transporté dans le passé. On se retrouve alors dans la peau de John Lennon et de Yoko Ono, entouré de journalistes qui nous questionnent sur le bien-fondé du bed-in. Sur le mur apparaissent également des extraits vidéo.

Dans une autre pièce de la suite, le classeur d'archives suscite également la curiosité. Inspiré d'un classeur que le couple avait chez lui dans son « Imagination Room », ce meuble blanc muni de 12 tiroirs interactifs permet de consulter des archives audio et vidéo. Ce nouvel aménagement est le fruit du travail de Sid Lee Architecture et de MassiVart, une agence de production et de direction artistique.

L'expérience vous intéresse ? Réservez tôt, car le prix de 1969 $ la nuit grimpera dès l'an prochain. En 2018, il faudra en effet débourser entre 2400 $ et 3040 $ pour louer la suite.