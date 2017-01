Joies d'été en hiver à Valcartier

Nathaëlle Morissette

(VALCARTIER) Profiter de la chaleur des tropiques en maillot de bain pour ensuite s'emmitoufler dans son manteau et glisser sur des pentes enneigées. Avec un tout nouveau parc intérieur au Village vacances Valcartier, il est désormais possible de profiter des joies estivales et hivernales dans la même journée.

Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il grêle, peu importe le temps qu'il fait cet hiver, plus de raison d'annuler une sortie à Valcartier, qui vient de se doter d'un parc aquatique intérieur ouvert à l'année. Visite. Ne pas être tributaire de la pluie, du gel, des tempêtes ou autres dépressions. Voilà pourquoi le Village vacances Valcartier a conçu le Bora Parc : un complexe aquatique intérieur, à l'abri des intempéries. Ce rêve, Guy Drouin, le fondateur de ce que l'on a appelé pendant longtemps le Village des Sports, le caressait depuis longtemps. Il n'aura toutefois pas pu entendre les clapotis des premiers clients, puisqu'il est mort à peine quelques jours avant l'ouverture de son nouveau parc, emporté par un foudroyant cancer du foie. Ses trois fils ont toutefois repris le flambeau et ont pu concrétiser le rêve de leur père.

Agrandir Les quatre glissades en serpentin plaisent habituellement à un grand nombre de baigneurs. Photo Pascal Ratthé, collaboration spéciale

EN 1963... Retour en arrière. En 1963, c'est Adrien Drouin, père de Guy Drouin, qui a ouvert un centre de glisse hivernal à Valcartier. Les activités d'été avec glissades d'eau et lac artificiel ne se sont ajoutées qu'en 1980. Depuis lors, l'endroit n'a cessé de se transformer, mais jusqu'à cet hiver, sa fréquentation dépendait toujours de la météo. Si l'intention était d'offrir aux gens un îlot de chaleur permettant d'oublier le froid hivernal sans devoir s'envoler pour Punta Cana, on peut dire : mission accomplie. Des palmiers. Des palapas. Des notes de salsa et de merengue qui retentissent dans les haut-parleurs. Et, bien sûr, des chaises longues où l'on a laissé tomber des serviettes pour réserver sa place... comme dans le Sud. Or, peu de baigneurs occupaient les nombreuses chaises longues lors de notre passage, car il y a beaucoup à faire dans ce centre intérieur - le seul du genre au Québec - d'une superficie de 102 000 pi2. En comparaison, celui de Jay Peak, au Vermont, fait 60 000 pi2. On semble toutefois s'être inspiré de quelques-unes des bonnes idées de nos voisins américains. Tout comme à Jay Peak, le Bora Parc de Valcartier offre une vague de surf double, l'un des attraits les plus populaires depuis l'ouverture, surtout auprès des « grands enfants ». Comme il n'est pas simple de se tenir, même sur les genoux, sur une planche, un instructeur sur place pour assurer la sécurité donne quelques trucs pour affronter la vague, ou à tout le moins tenter de le faire...

Agrandir La rivière aventures permet de se laisser voguer au gré des vagues. Soyez vigilants, on pourrait vous verser un seau d'eau sur la tête. Photo Pascal Ratthé, collaboration spéciale

POUR LES COURAGEUX Tout juste à côté, un autre sauveteur se tient debout, les yeux constamment levés vers le ciel. Et pour cause, il a pour mission de surveiller les téméraires qui s'élancent de l'une des deux glissades extrêmes, où le sol se dérobe sous leurs pieds, donnant l'impression d'une chute libre de 50 pieds ! Réservé aux plus courageux. Le Boa ou l'Anaconda, des glissades qui descendent en serpentin, raviront pour leur part les autres baigneurs. Après un saut, ou plusieurs, dans la piscine à vagues, il faut s'installer sur une chambre à air pour voguer sur la rivière d'aventures. Vagues, jets d'eau puissants, immenses seaux d'eau qui basculent sur notre tête agrémentent ce parcours destiné à toute la famille. Les enfants -munis d'un gilet de sauvetage emprunté sur place - peuvent s'asseoir sur leurs parents. Les tout-petits ont par ailleurs un « récif » bien à eux, avec glissades à leur portée, petit bateau et jets. On a aussi pensé aux plus grands avec un bain chaud à remous qui donne l'impression d'avoir été aménagé dans une grotte. Une bonne façon de terminer son séjour sous les tropiques.Bora Parc, mode d'emploi Histoire de passer d'agréables moments et d'éviter les déceptions, voici ce que vous devez savoir.

Agrandir Le récif pour enfants permet aux plus petits de barboter en eau peu profonde et de s'amuser dans des glissades conçues pour eux. Photo Pascal Ratthé, collaboration spéciale