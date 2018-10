Le casse-tête du vrac: l'environnement ou le portefeuille?

Vincent Lemay, client d'un magasin de vrac indépendant, est d'accord: acheter en vrac permet de mieux prévoir les quantités et de «perdre moins» de produits alimentaires. Il ne s'agit pas d'une question anodine: près de 50 % du gaspillage alimentaire se fait à la maison au Canada, où chaque ménage jette environ 1500 $ d'aliments à la poubelle chaque année.

Et les économies?

Ceux parmi les consommateurs de vrac rencontrés par La Presse qui avaient bien évalué leurs dépenses en alimentation admettaient généralement qu'ils ne font pas d'économies substantielles en fréquentant ce type de commerce. Entre autres parce qu'ils sont très nombreux à opter pour les produits bios, pour des raisons environnementales ou de santé.

«On s'attend à payer plus cher quand on achète bio. Mon conjoint et moi, on privilégie le local, le bio, le non-emballé. On fait des choix de consommation», explique Lys Jutras.

Adolfo Rodriguez et sa compagne n'ont pas vu de différence majeure sur leur facture d'épicerie depuis qu'ils ont troqué les produits bios du supermarché pour ceux d'une épicerie de vrac de quartier. «On regarde ce qu'on dépense chaque mois et c'est à peu près la même chose qu'avant», assure-t-il. Il voit toutefois une grande différence dans la quantité de déchets qu'il met au chemin chaque semaine.

Pour gens aisés?

«Les gens qui achètent du vrac ne le font pas en fonction du coût», tranche Patrick Mundler, qui les compare à ceux qui achètent des paniers de légumes directement des producteurs. D'où cette idée que c'est réservé à une clientèle plus aisée. Mais ils ne paient pas plus cher globalement : il y a des produits plus chers et d'autres qui le sont moins.

«Quand on regarde les profils des consommateurs, ce ne sont pas les plus riches qui font ce choix, mais plutôt les plus éduqués, poursuit-il. Il y a un lien évident entre le niveau d'éducation et l'éducation des consommateurs et des achats alimentaires de produits locaux, bios, etc.» Il faut par ailleurs être motivé pour pousser le geste jusqu'à fréquenter des boutiques où on doit fournir soi-même ses contenants, selon lui. «Ça demande un effort logistique non négligeable», juge le professeur.

Les clients interrogés par La Presse minimisent toutefois cet élément irritant. «C'est une habitude à prendre», dit simplement Vincent Lemay. Lys Jutras est d'accord, même si elle peinait à ranger les contenants qu'elle avait apportés en trop. «Je vais les redistribuer dans les sacs et en accrocher un à mon guidon», a-t-elle dit, montrant bien que, pour elle, ce n'était qu'un détail.

Attention aux allergies

«Il faut faire très attention aux allergies alimentaires et aux contaminations croisées. C'est un point qu'on ne soulève peut-être pas assez. Comme tout le monde a accès aux instruments pour piger dans le vrac, ça se pourrait qu'on ne puisse pas garantir qu'il n'y a pas eu de contamination croisée», souligne Hubert Cormier, en évoquant les cas de personnes très allergiques aux noix.