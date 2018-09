Notre prénom influence-t-il notre vie?

Comme un tatouage

Dans son livre Le pouvoir des prénoms, paru il y a quelques mois, l'auteure Anne Laure Sellier démontre, études à l'appui, à quel point notre prénom influence notre vie et que son choix est d'une importance capitale. Entrevue.

«Le choix du prénom de vos enfants est la décision la plus grave et fondamentale que vous aurez à prendre dans votre vie, lance d'emblée Anne Laure Sellier, professeure et chercheuse en sciences cognitives à HEC Paris. On a désormais des données scientifiques et on sait que le prénom influence notre vie. On espère que ça va responsabiliser les parents, poursuit-elle. Car notre prénom, c'est l'acte fondateur de notre existence et une étiquette sociale que nous traînons toute notre vie.»

La professeure indique qu'il y a la volonté chez plusieurs parents d'hyper-individualiser l'enfant, de le rendre unique en lui donnant par exemple un prénom original. «Le culte de l'individu est à son paroxysme, mais ils ne se rendent pas compte de la portée de l'influence du prénom sur le plan psychologique, car le prénom, c'est comme un tatouage», explique Mme Sellier.

Elle ajoute qu'il a une influence sur notre vie personnelle et professionnelle, voire intime. «C'est logique, quand on y pense. On vous appelle par votre prénom 20 fois par jour depuis que vous êtes petit, on y met des intonations particulières, ça conditionne vos réactions et votre façon de vous comporter et, avec le temps, ça finit par forger votre personnalité et façonner votre vie, soutient-elle. Aujourd'hui, on a des données scientifiques, on a des outils, notamment avec l'intelligence artificielle, qui mesure ce qu'on peut apprendre sur la véritable portée du prénom.»

Elle cite une étude américaine réalisée par les économistes Saku Aura et Gregory D. Hess qui a démontré que certaines caractéristiques des prénoms ont une influence sur la réussite dans la vie. Par exemple, le nombre de syllabes, l'orthographe conventionnelle ou pas, les prénoms d'origine africaine ou non, si le prénom est fréquemment répertorié à l'échelle nationale, si c'est un surnom (Bob, Mike)... Leurs analyses (sur 6000 personnes) révèlent que les caractéristiques du prénom peuvent prédire le statut social, le niveau d'études et le salaire de la personne.

Selon Anne Laure Sellier, notre visage pourrait même porter les traces de notre prénom. Elle indique que la manifestation de notre prénom sur notre visage est l'aboutissement d'années de travail inconscient.

Elle écrit que «si le stéréotype d'une Julie correspond à celui d'une fille souriante et lumineuse, les gens vont s'adresser à Julie en s'attendant à ce visage. Julie, par imitation inconsciente, se met à sourire à la hauteur des attentes de son interlocuteur. Sur plusieurs années de ce comportement répété, au cours de milliers d'interactions avec les autres qui - à l'intérieur de notre groupe culturel - partagent ce stéréotype de Julie, notre Julie finit par porter la marque permanente d'un visage lumineux et souriant. Afin d'être reconnus et acceptés par les autres, on se met dans le pli de la représentation que les autres se font de notre prénom. C'est comme les couples qui finissent par se ressembler».