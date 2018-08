Drag-queens: barbe et paillettes

Le jour, ces hommes ont un emploi classique. Le soir, après des heures de maquillage, «ils» deviennent «elles» et montent sur scène. Au Québec, les drag-queens sont de plus en plus nombreuses, leur profil se diversifie, les occasions aussi. Mais le milieu est concurrentiel et ne permet qu'à quelques-unes d'en vivre.

De la garderie à la scèneÀ la fin de sa journée de travail dans un centre d'appels, Samuel Feria Garcia, 29 ans, file dans un club en plein coeur du Village gai de Montréal. Là-bas, tout le monde l'accueille d'un «Salut, Anaconda!», son nom de scène. L'homme aux cheveux bleu électrique et à la barbe blonde fait quelques bises sans toucher les joues. Il se rend ensuite dans la loge au sous-sol.

Il y retrouve Ryan Sauvé, 30 ans. Il vient de terminer sa journée de travail dans une garderie où il est éducateur à la petite enfance. Lui, on l'appelle Uma. «Dans le milieu, on est connus de notre nom de scène. Si vous parlez de Ryan, certains ne sauront pas à qui vous faites référence», explique-t-il, alors qu'il s'apprête à se lancer dans deux heures de maquillage. Il troquera ses cheveux rasés sur le côté et sa queue de cheval pour une perruque grise. Il troquera son débardeur aux motifs de l'artiste Keith Haring pour une robe. Comme Samuel, il est drag-queen.

Alors qu'il s'occupe de masquer ses sourcils avec une brosse à dents et de la crème blanche, Samuel revient sur ses débuts. Il y a cinq ans, il travaillait pour Rezo, un organisme qui fait de la sensibilisation sur la santé auprès d'hommes gais, bisexuels, cisgenres et transgenres. «Il fallait une drag-queen pour une soirée de levée de fonds. Alors je l'ai fait, c'était une première. Une drag m'a maquillé, c'était beau. C'était le fun, je me suis amusé, tout le monde m'aimait», se souvient-il.

Cette soirée lui a donné envie de renouveler l'expérience. Peu à peu, Samuel construit son personnage: Anaconda LaSabrosa. Il lui a fallu apprendre à se maquiller, avec des tutoriels sur YouTube: «Les six premiers mois, on ne ressemble à rien, mais il faut persévérer», dit-il dans un éclat de rire. Anaconda s'éloigne de la drag-queen classique.

«J'aime jouer sur le genre. De dos, les gens pensent que je suis une femme. Ils sont surpris quand ils me voient de face avec mes poils sur le torse et ma barbe.»

Ryan, qui applique des strass sur ses paupières violettes, approuve: «Ta drag amène les gens à réfléchir.»

Fana de théâtre, Ryan baignait dans l'univers du burlesque. Lui aussi est tombé dans la drag un peu par hasard, lorsqu'on lui a demandé il y a quatre ans d'incarner une drag-queen pour un spectacle. Lui aussi a voulu continuer. Il a imaginé Uma Gahd en s'inspirant des femmes de sa vie: «Mon parfum est celui d'une amie de ma mère. Mes dents du bonheur sont comme celles de ma grand-mère.»

Quand Ryan en a parlé à ses proches, ces derniers n'ont pas été étonnés et ont bien accepté. À la garderie où il travaille, ses collègues, les enfants et les parents savent qu'il est drag-queen. Il a même installé des affiches de lui en Uma Gahd pour un spectacle. «Ils sont très ouverts d'esprit. Des parents sont venus me voir en spectacle. J'explique aux enfants que je suis acteur, que je me déguise.» Et quand Uma se fait poser de faux ongles en institut, Ryan va au travail avec. Ce fut plus délicat pour Samuel, dont la famille péruvienne n'est culturellement pas aussi ouverte à ses performances. Mais il en parle à ses proches, à ses collègues et aux étudiants de la formation en communication qu'il suit.

Une volonté d'en faire leur métier

Alors que la drag devient une passion de plus en plus prenante, il leur a fallu chercher des contrats. Et en parallèle, avoir un emploi, car cela ne suffit pas pour vivre. Dans l'idéal, les deux aimeraient pouvoir faire de la drag leur métier. Uma et Anaconda font en moyenne de deux à quatre spectacles par semaine. Elles arrivent à dégager quelques bénéfices en produisant leur propre spectacle, avec la House of Laureen. Durant l'été, Ryan a diminué son temps de travail à la garderie, désormais à trois jours par semaine, pour pouvoir faire davantage de spectacles. Mais l'hiver, les occasions sont moins nombreuses.

Être drag a un coût. Uma a plus de 40 perruques. À cela s'ajoutent les costumes, le maquillage, les chaussures. «Il faut du maquillage de qualité, qui tient. Je me suis fait voler une fois ma trousse de maquillage, il y en avait pour 300 pièces environ», se désole Samuel, qui se dessine des sourcils roses. Il boit au passage une gorgée de sa pinte de bière, à la paille, pour ne pas abîmer son maquillage. Quand Samuel et Ryan se transforment en Anaconda et Uma, c'est dans un but précis. «Je suis un artiste, je ne fais pas ça gratuitement, mais dans l'optique d'un show, d'un photo shoot, d'une levée de fonds, d'un événement», précise Ryan.

Pour les tenues, certaines drag-queens comme Uma, qui fait une taille M, ont la chance de pouvoir piocher dans le vestiaire féminin. Anaconda, elle, en raison de sa taille, doit faire du sur-mesure. Samuel a donc appris à coudre pour créer ses propres pièces. Et avec la multiplication des spectacles vient une garde-robe plus fournie. Autre dépense: le transport. «Avec ma valise, c'est plus pratique de prendre Uber. Et plus sécure quand je suis en drag que de prendre le bus ou de marcher au milieu de la nuit», précise Samuel.