Couples dans la vie, couples sur la route

Des routes françaises à celles de l'Amérique

Tous deux Français et camionneurs de métier, Céline Carbonier, 28 ans, et son conjoint Kevin Campayo, 34 ans, voulaient «vivre une nouvelle aventure en Amérique». Depuis quelques mois, ils sillonnent les routes du Canada et des États-Unis dans le même camion. La Presse leur a parlé «sur la route» alors qu'ils se trouvaient non loin de Salinas, en Californie.

Comment vous êtes-vous rencontrés?

Céline Carbonier: En France, on travaillait pour nos entreprises respectives. Le déclic s'est fait alors qu'on effectuait une livraison chez un client, près de Paris.

Pourquoi avez-vous quitté la France?

CC: Dans notre pays, on était juste des pions. C'est très difficile la vie de camionneurs, là-bas. Personnellement, je ne me sentais pas respectée en tant que femme.

Est-ce si différent ici?

Kevin Campayo: Je peux vous dire que oui. Il y a davantage d'entraide entre les camionneurs. On s'est tout de suite sentis accueillis, acceptés.

Avez-vous établi une routine de travail?

CC: Je compare la cabine du camion à une boîte à penser. On passe des jours sur la route. Moi, je conduis de 3 h à 15 h, tandis que mon conjoint fait l'inverse. Ça donne tout le temps de réfléchir à un tas de trucs.

Et la vie de couple, dans tout ça?

CC: Ça demande beaucoup de compréhension mutuelle. On peut être porté à donner des conseils à son conjoint sur sa façon de conduire, et ça peut créer des tensions à l'occasion. Fort heureusement, quand on fait de longs voyages, il y en a un qui dort tandis que l'autre conduit. Ce qui fait qu'on ne se voit pas 24 heures sur 24.

«Ça nous arrive d'être de mauvaise humeur, surtout si on est fatigués et qu'on a mal dormi, dans un si petit espace. Or, dans un camion, si on est fâché contre son conjoint, il n'y a pas de portes à claquer comme dans une maison, il n'y a qu'un rideau à tirer!»

Quelles sont vos premières impressions en tant que camionneurs «nord-américains»?

KC: Les distances sont considérables! Tout est surdimensionné. On voit des ours, des orignaux, des canyons. On découvre les États-Unis, Las Vegas...

Comptez-vous vous installer au Québec en permanence?

CC: On vient de s'acheter une maison à Sainte-Émélie-de-l'Énergie!