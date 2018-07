Pour l'amour... ou la peur des bibittes

Quand la terreur règne

Ce ne sont pas tous les enfants qui aiment les bibittes. Certains les détestent, d'autres les craignent. D'où vient cette crainte? Comment la faire disparaître?

> Une peur innée

Une certaine peur des insectes existe depuis la nuit des temps, à une époque où les humains cohabitaient avec de petites bêtes qui pouvaient être très dangereuses.

«C'était une façon de se prémunir du danger, indique Virginie Guichon, animatrice au Cercle des jeunes naturalistes. Cette peur innée est restée chez pas mal de monde.»

«Généralement, ce besoin de garder une certaine distance face à quelque chose qu'on ne connaît pas est moins présent chez les enfants», indique Sony Charest, de l'Insectarium.

> Une expérience malheureuse

Un enfant qui se fait piquer par un insecte, une guêpe, par exemple, peut en conserver une certaine crainte. Un parent peut cependant désamorcer ce processus dès le départ, indique Sonya Charest, de l'Insectarium, qui parle d'expérience. Elle devait avoir 6 ans lorsqu'un soir, un gros hanneton maladroit a foncé sur elle à plusieurs reprises.

«J'ai vraiment eu peur. Ça aurait pu déclencher chez moi une peur à long terme, mais ma mère a dédramatisé la situation. Elle m'a expliqué que cet insecte était simplement un gros nono.»

> L'éducation

La peur des insectes peut être acquise. Les parents donnent souvent l'exemple. Ils peuvent transmettre leurs propres peurs ou la croyance d'un lien entre les insectes (comme les blattes) et le manque d'hygiène.

«Quand on fait des ateliers qui impliquent la manipulation d'insectes, on a souvent un enfant super curieux qui a envie de toucher, dit Virginie Guichon, du Cercle des jeunes naturalistes. Mais en arrière, on a le parent qui pousse des cris de dégoût. On voit alors que l'enfant hésite. Ça le coupe dans sa curiosité.»

Sonya Charest observe la même chose à l'Insectarium.

«On a souvent les enfants tout près des insectes et les parents beaucoup plus loin.»

> Crise de panique

Il arrive qu'à l'Insectarium, un enfant se trouve dans un état de panique, par exemple au cours de l'activité «Papillons en liberté». Il y a tout simplement trop d'insectes en même temps.

«Si l'enfant est dans un état phobique, son cerveau est incapable de comprendre la raison, affirme Sonya Charest. C'est physiologique. C'est comme se retrouver devant un grizzly. Ça ne sert à rien d'essayer de raisonner, il faut simplement se retirer de la situation. Plus tard, la raison redeviendra fonctionnelle.»

> Petits pas

Il y a au moins deux méthodes pour guérir les phobies, indique Sonya Charest, de l'Insectarium.

«Il y a celle, un peu cruelle, qui implique un contact un peu radical et vite. Mais il y a surtout celle qui marche très bien, soit la désensibilisation tranquillement, pas vite. Parfois, on part simplement d'une photo: c'est suffisant comme premier contact. Puis, il peut y avoir des premiers contacts avec la bête elle-même. Quand les expériences se multiplient avec la chose, insecte ou araignée, le cerveau finit par comprendre qu'il n'y a pas de raisons de déclencher les signaux d'alarme.»

> Climat de confiance

Les animateurs, que ce soit au Cercle des jeunes naturalistes ou à l'Insectarium, peuvent susciter la confiance par leur simple comportement.

«Ils vont installer un climat favorable par leur comportement verbal et non verbal, ils vont démontrer qu'on peut être en confiance et qu'on peut s'émerveiller devant ces petites choses», déclare Sonya Charest, responsable des programmes éducatifs à l'Insectarium.

L'enfant en confiance peut alors poser des questions.

Les parents peuvent jouer ce rôle à la maison. Toutefois, ils n'ont pas nécessairement les réponses aux questions des enfants et ils n'ont pas toujours accès à l'insecte qui terrorise le jeune pour le faire observer de plus près.

> Créer des liens

La biologiste Virginie Guichon, du Cercle des jeunes naturalistes, préconise l'observation de la petite bête qui fait peur.

«Je pense que la meilleure solution, c'est de la capturer. On la met dans un vivarium, on l'observe pendant quelques jours, on s'en occupe, on lui donne à manger. Ça permet à l'enfant d'apprendre à connaître la petite bête. Ça crée un lien.»

Elle-même a vaincu sa crainte des araignées en manipulant une mygale, une sorte de grosse araignée poilue.

«Ça marche doucement dans votre main, c'est tout doux, il n'y a pas de peur à avoir.»