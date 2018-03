Parole aux ados !

Dès le départ, quand on les invite à soumettre des sujets de discussion, de nombreux jeunes insistent pour aborder la question de la santé mentale, et plus particulièrement de l'anxiété scolaire. Nous avons donc posé la question : « Ça vous stresse beaucoup, l'école ? » Voici quelques-uns des commentaires recueillis.

Gabrielle Hurteau : Personnellement, je pense que beaucoup du stress vient de l'idée qu'on se fait des attentes de tout le monde par rapport aux études. On s'imagine souvent que c'est pire que c'est, que tout le monde s'attend à l'excellence, et cette idéologie-là devient très toxique, très vite. Pour avoir été dans un programme quand même compétitif, où l'anxiété de performance était à un niveau dramatiquement haut, ce que j'observais souvent, c'est que ceux qui avaient le plus d'angoisse liée aux études étaient ceux qui hyperbolisaient les idéaux de leurs parents. Personnellement, je crois qu'on se laisse beaucoup trop influencer par l'idée que notre valeur est équivalente à nos résultats scolaires. Je n'ai j'aimais vécu de l'anxiété de performance, parce que, au final, je sais ce que je vaux, je sais où sont mes forces et je n'essaie pas d'atteindre l'excellence, juste mon plein potentiel.

Chloé St-Amand : Pour ma part, je crois que mon stress vient surtout des attentes que je dois accomplir pour que mes parents, mes grands-parents soient fiers de moi et pour que moi-même je le sois. C'est sûr que oui, j'ai peur et mon anxiété ne m'aide pas. J'ai peur de ne pas avoir assez étudié pour mes examens, j'ai peur de ne pas passer mon année parce que l'accent, à l'école, c'est surtout sur la réussite plutôt que l'apprentissage. J'ai peur de ne pas être en mesure de faire ce dont j'ai envie plus tard. Je trouve aussi qu'on n'utilise pas assez la matière qu'on apprend. Je veux dire par là que, dans certaines matières, on ne fait que des examens papier. Oui, je sais qu'il y a un enseignement à suivre, mais on pourrait pousser plus pour explorer différents talents qu'il peut y avoir dans une classe.

Raphaël Boilard : Selon moi, le système d'éducation au Québec favorise beaucoup plus la réussite que l'apprentissage. Dès notre entrée à l'école primaire, nous sommes évalués et catégorisés en fonction d'un pourcentage ou d'une lettre. Souvent, les parents exercent de la pression sur leurs enfants pour que ceux-ci atteignent des métiers valorisés par la société. Certains parents sont donc en partie responsables du stress que leurs enfants vivent au quotidien. Toutes ces évaluations et tous ces résultats nous amènent à nous comparer aux autres. Ainsi, un élève qui étudie beaucoup mais qui a des difficultés d'apprentissage se sentira inférieur aux autres et de mauvais résultats apporteront chez lui un stress supplémentaire. Je pense que le point de départ du stress à l'école est la façon dont la structure scolaire est établie.

Ninon Cholette : Honnêtement, le pire, c'est ce que ça fait aux élèves. À la base, on est tendus et on se concentre moins. C'est vraiment pas beau. Je connais des personnes qui font de l'insomnie pendant les périodes d'examens, qui perdent leur appétit, qui vomissent. Personnellement, ça m'est déjà arrivé d'avoir de la nausée pendant une semaine à cause du stress des examens du Ministère.

Léa Demers-Paul : Moi, je stresse beaucoup, car j'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur des attentes des profs ou de mes parents. Pour m'aider, je fais des dessins avec des messages inspirants qui m'encouragent. J'ai fait cette technique deux fois et je vous jure, ça marche ! J'ai eu des super bonnes notes !

Amélie Roy : L'an dernier, je vivais tellement de stress dû à l'école que j'en dormais plus. Maintenant, j'ai appris que malgré les attentes de l'école (qui nous répète sans cesse de faire attention à nos moyennes, etc.), nous devons donner la priorité à notre santé. Mais la voix qui me dit que ce n'est jamais assez et que seuls les meilleurs vont réussir et se démarquer reste toujours là...