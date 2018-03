Plusieurs femmes célèbres ont désormais leur Barbie

Agence France-Presse New York

Le fabricant américain de jouets a lancé une série de poupées à l'effigie de célébrités actuelles, dont font partie Hélène Darroze et une autre baptisée «Inspiring Women» (femmes inspirantes), qui comprend Frida Kahlo.

Dans la première série figurent également six sportives de haut niveau, une réalisatrice (Patty Jenkins de Wonder Woman), une femme qui défend la vie sauvage, deux designers, une journaliste, une actrice et une danseuse.

Hélène Darroze, dont l'établissement parisien éponyme possède une étoile au guide Michelin et son restaurant londonien deux, est la seconde femme française à avoir une Barbie à son image, après la nageuse Laure Manaudou, en 2010.

La série «Inspiring Women» comprend, outre Frida Kahlo, l'aviatrice américaine Amelia Earhart et la mathématicienne Katherine Johnson, popularisée par le film Les Figures de l'ombre.

Bien qu'incarnant des personnalités connues, toutes ces poupées conserveront néanmoins le physique classique et irréel de Barbie, notamment sa taille qui ne correspond aux proportions d'aucune femme.

Après avoir proposé, durant des décennies et à quelques exceptions près, une Barbie blanche et blonde, Mattel a multiplié, ces dernières années, les ouvertures pour diversifier le profil de la célèbre poupée.

Début 2016, l'entreprise californienne avait notamment lancé des versions «ronde», «petite» et «grande» de Barbie.

Fin décembre 2017, le fabricant de jouets a aussi lancé une figurine en l'honneur de l'escrimeuse américaine Ibtihaj Muhammad, qui porte le voile islamique.

Cette diversification a permis à Barbie d'être l'un des seuls articles de Mattel à tirer son épingle du jeu (+9 % au dernier trimestre 2017), quand le fabricant de jouets a vu son chiffre d'affaires global reculer de 10,5 % sur l'année 2017.