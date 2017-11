Le pouvoir de l'odorat

L'odeur d'un savon à lessive qui nous ramène à notre enfance. Un parfum pourtant banal qui déclenche une réaction de détresse. Les effluves du café qui nous tirent du sommeil. L'odorat n'est pas qu'un sens banal à la remorque de la vue et du toucher: c'est, au contraire, une autoroute pour les souvenirs et les émotions. Pour le meilleur et pour le pire.

Des effluves bouleversants

Le phénomène est aussi soudain que puissant. Parfois, il suffit d'enfiler un vieux chandail, de racheter une marque de shampoing particulière ou encore de faire rissoler du bacon dans la poêle pour qu'un parfum nous ramène à lui seul le souvenir de moments marquants.

«L'odeur est un sens extrêmement important dans les souvenirs», explique Christophe Fortin, professeur de psychologie à l'Université d'Ottawa. Le psychologue, aussi chercheur associé au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, nous explique en détail les origines de ce phénomène parfois bouleversant.

À notre insu, notre cerveau tisse des liens parfois puissants, parfois simplement saugrenus entre les parfums, les émotions et les souvenirs. «Sans doute vous souvenez-vous de l'odeur fantastique du plat que faisait mijoter votre maman. Vous rentriez dans la maison et, ahhhh... vous y pensez, et toute une gamme d'émotions vous revient. Notre cerveau est programmé pour faire cette association», illustre-t-il.

Dans le cerveau, l'espace où est traitée l'information olfactive est lié au siège des émotions et à la mémoire. Ainsi, plus un événement est significatif, plus ces zones sont stimulées... et plus le souvenir lié à une odeur est puissant.

«On l'observe chez les militaires qui reviennent du combat, illustre le spécialiste. Beaucoup vont associer à leur expérience des éléments comme la viande avariée ou la chair brûlée. On peut alors observer une généralisation de l'odeur. Certains ne pourront pas se faire un barbecue, parce que l'odeur de la viande grillée va trop leur rappeler ce qu'ils ont vu à la guerre.»

Réactions inattendues

En pratique, ce mécanisme permet aux individus d'éviter les dangers. «C'est un mécanisme qui existe chez l'être humain depuis l'avènement d'Homo sapiens. C'est pour nous protéger! Quand ça sent l'ours, ce n'est pas le temps de rester là, c'est le temps de s'enfuir!»

Le lien est si puissant qu'il suffit parfois de penser à un événement significatif pour que les odeurs qui y sont liées nous reviennent. Notre cerveau reproduit parfaitement le parfum lié à ce souvenir sans qu'il existe réellement. «Ça va même plus loin. Parfois, quand on cherche une information dans notre tête et que l'on n'est pas capables de la trouver, s'il y a une odeur qui est connexe à ce souvenir, elle peut nous permettre de réactiver cette information. Ça va au moins favoriser le rappel.»

Selon cette logique, l'odeur de la mer pourrait donc nous permettre de nous rappeler le nom de cet auteur qu'on a découvert dans nos dernières vacances à la plage? «Tout à fait», soutient le psychologue.

Expériences traumatisantes

Ce mécanisme est particulièrement puissant lorsqu'une personne traverse une expérience traumatisante. «Lorsque l'on vit un événement stressant, la présence du cortisol, une hormone de stress, peut cristalliser un souvenir. On va avoir beaucoup plus de difficultés à oublier l'événement. Par exemple, si vous êtes agressé dans une petite ruelle où il y a une odeur de déchets, le lien se fait, qu'il soit volontaire ou non.»

Peut-on briser cette association, afin d'éviter que la moindre odeur de poubelles nous plonge dans un état de détresse? «Oui, c'est possible. En psychologie, il y a plusieurs approches. Le traitement le plus éprouvé pour le trouble de stress post-traumatique, c'est la thérapie cognitivocomportementale. Si l'on a un trauma, on ne peut pas traiter que l'odeur. Il y a probablement d'autres éléments qui sont liés à l'événement, mais dans un cas très hypothétique où il n'y aurait que l'odeur, la bonne stratégie, généralement, c'est l'exposition graduelle.»

Cette désensibilisation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un long processus, qui demande un accompagnement particulier. «Le but, c'est d'arriver à ce que l'odeur n'évoque plus l'événement traumatique, explique Christophe Fortin. Pour atteindre ça, on expose tranquillement la personne à l'odeur, dans un processus thérapeutique adéquat. On la lui fait sentir brièvement, et on regarde comment elle s'adapte, quel souvenir lui revient. On fait de la restructuration cognitive, jusqu'à ce que la personne ne ressente plus l'odeur comme quelque chose de dangereux.»

Le plaisir, aussi

Comme l'écrivain Marcel Proust le décrivait dans À la recherche du temps perdu, l'odeur d'une simple madeleine peut nous ramener des années en arrière de façon totalement inattendue.

Car le cerveau ne fait pas que des associations négatives entre les odeurs et les émotions. Les amateurs de bacon en savent d'ailleurs quelque chose. «Quand vous vous réveillez le matin et que ça sent le bacon, votre cerveau va se mettre à libérer de la dopamine. Juste l'odeur va amener un sentiment de joie, car le bacon est associé à des moments heureux. Les odeurs peuvent influencer nos émotions très rapidement!», s'enthousiasme Christophe Fortin.

L'émotion doit toutefois être constante pour que l'odeur évoque un souvenir particulier. «Si vous prenez un café une journée où ça va bien, une autre journée où ça va mal... le lien avec l'odeur du café ne sera ni très clair ni très puissant. Les stimuli doivent être les mêmes pour que l'association soit faite.»

Le chercheur évoque d'ailleurs un souvenir très personnel lié à une hospitalisation d'un mois alors qu'il était adolescent. Le souvenir n'a rien de négatif, mais il est lié... à l'odeur d'un savon. «On me lavait tout le temps avec du savon Lux, et 27 ans plus tard, si j'entre dans une salle de bains et qu'il y a du savon Lux, je le reconnais automatiquement. C'est l'odeur qui est liée à ce souvenir.»