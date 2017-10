Chanter faux: un cas désespéré?

La première leçon de chant

La gestion du souffleNotre journaliste, qui fausse quelque peu, rencontre la professeure Geneviève Bazin pour savoir comment se passe une première leçon de chant. Elle se prête au jeu des vocalises.

Geneviève Bazin utilise de courtes vidéos pour montrer la différence entre les différents types de respiration (abdominale, thoracique et claviculaire). Elle amène l'élève à localiser la zone épigastrique à l'aide de ses mains afin de ressentir la respiration abdominale. Elle fait même coucher l'élève temporairement pour lui apprendre à maîtriser sa respiration. L'idée, c'est de se mettre à chanter à la fin de l'inspiration.

Commencer à chanterGeneviève Bazin commence à faire chanter de très courtes phrases musicales, deux notes pour commencer, puis trois, avec des «hou» ou des «ah», pour travailler sur la coordination entre la respiration et le chant. Il faut notamment arriver à chanter en gardant la zone épigastrique gonflée. Au début, le résultat est plutôt pénible à entendre: il est difficile de reproduire la note chantée ou jouée au piano et, surtout, de la tenir.

AgilitéLa voix est réchauffée, c'est le moment de s'attaquer à des phrases un peu plus longues et un peu plus complexes, avec des «ki» et des «ya». La professeure aborde de nouveaux aspects techniques: comment élever le palais mou en activant les pommettes (la zone zygomatique), par exemple, ou comment relâcher le dessous du menton. Il est un peu moins ardu de reproduire les bonnes notes.

Les notes gravesPour aborder les notes graves, Geneviève Bazin propose des phrases musicales descendantes, qui descendent de plus en plus. Au bout de quelques phrases, la voix ne suit plus. La professeure propose de «muscler» la voix en lui donnant plus de puissance. Comme si on voulait réveiller quelqu'un sur le balcon arrière de l'appartement.

Les notes aiguësPour les notes aiguës, Geneviève Bazin propose des phrases musicales en glissade, qui démarrent sur une note de plus en plus haute. Par la suite, la professeure passe à des notes piquées. Si l'élève est parfois un peu à côté de la plaque, elle parvient à atteindre plusieurs notes. Il y a progrès. Le premier cours s'est passé à une vitesse folle. Le temps a manqué pour chanter une vraie chanson. Ça viendra lors des prochains cours.