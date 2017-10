Ces femmes derrière le bar

Récemment, l'accession d'une jeune femme à un poste de bartender senior dans une institution de Londres a fait les manchettes. C'était la première fois en 100 ans!

Mais revenons à Kaitlyn, qui est en effet la deuxième femme à avoir gagné le World Class en autant d'années. Les sept concours précédents ont été remportés par des collègues de sexe masculin. Sur 57 concurrents, cette année, il y avait 5 femmes. Moins de femmes dans le milieu? Moins de fibre compétitive? Un peu des deux peut-être.

Celle qui tient le bar du Royal Dinette à Vancouver depuis l'ouverture, il y a deux ans, n'avait participé qu'à une poignée de concours locaux. C'est une collègue et ancienne finaliste, Lauren Mote, qui lui a suggéré de soumettre sa candidature à World Class.

«Je suis arrivée là avec l'attitude d'une fille qui voulait apprendre et qui était tout simplement heureuse de côtoyer plein de bartenders extraordinaires», nous a-t-elle raconté, au téléphone.

«Dès le premier jour de compétition, j'ai traité les juges comme s'ils étaient des clients assis à mon bar. Je suis restée naturelle, dans la mesure du possible. Je pense que le fait d'avoir projeté une personnalité enjouée et accessible a joué en ma faveur.»

Si elle est aussi à l'aise et sociable, c'est peut-être parce que la femme de 31 ans a aujourd'hui 12 années d'expérience derrière le bar.

Pour preuve, sa manière ludique de rembarrer les clients machos (en les confortant un peu dans leur machisme). Un exemple? «Il y a beaucoup d'hommes d'affaires à mon bar. De temps en temps, il y en a un qui commande sans le savoir un cocktail servi dans une coupette. Il demande alors d'avoir un "vrai verre d'homme"! Je lui réponds qu'il n'y a rien de plus viril que de boire dans un verre dont la légende veut qu'il ait été créé en l'honneur d'un des seins de Marie-Antoinette.» Tout d'un coup, le cocktail a bien meilleur goût!

Pendant ce temps, à Montréal...

Comme toute métropole foodie qui se respecte, Montréal a vu les bars à cocktails ouvrir par dizaines ces dernières années. Les restaurants se sont également dotés de «programmes cocktails» dignes de ce nom.

Attirées par l'aspect créatif d'un métier qui n'avait pas nécessairement besoin de se pratiquer en décolleté plongeant et talons hauts, des femmes se sont lancées. Fanny Gauthier (Ateliers et saveurs), Gabrielle Panacchio (Le Lab), Kate Boushel (Atwater Cocktail Club), Val Chagnon (Nacarat), Émilie Loiselle (Nacarat), Frédérique Leblanc (Cloakroom), Sabrina Mailhot (Coldroom) et bien d'autres ont répondu à l'appel du cocktail artisanal.

Un groupe Facebook privé, Les Grandes Dames du cocktail, a même vu le jour pour permettre aux femmes d'échanger sur les réalités (féminines) du métier.

En voici une, racontée par Frédérique Leblanc: «Si, derrière le bar, il y a un hipster barbu avec un noeud papillon et moi, le client va presque toujours aller vers le gars, parce qu'il imagine qu'il aura un meilleur cocktail. Ça, ça m'offusque!»

Kate Boushel vit parfois la même discrimination, mais ressent une petite victoire à chaque client qu'elle réussit à impressionner avec ses mouvements élégants et ses cocktails impeccables.

«Des fois, je suis la seule bartender et les clients commandent à mon bar-back [son assistant]. Ça me fait toujours un petit velours quand je l'entends répondre: "Katherine sera avec vous dans un instant"!»

Plus on évolue dans le milieu, plus on serait admiré pour ses compétences, croit pour sa part Sabrina Mailhot, qui est récemment passée du pub Bishop and Bagg au Coldroom. «J'ai souvent des compliments de clients et clientes qui me regardent travailler.»

Reste que la présence de concours par et pour les femmes bartenders, comme le populaire Speed Rack, celle de groupes de coquetéliennes sur Facebook de même que l'existence d'associations de «femmes dans le milieu du whisky», entre autres, démontre qu'il y a encore du chemin à faire.