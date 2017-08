Lutte féminine: femmes, glam et ring

Les projecteurs sont braqués sur la lutte féminine depuis quelques mois. Pourquoi ? Parce que Netflix présente GLOW, série inspirée des Gorgeous Ladies of Wrestling, une émission culte qui a marqué les années 80. Et voilà qu'on s'intéresse à l'émergence des femmes lutteuses, et à leur croisade pour être reconnues au même titre que les Rougeau, The Rock ou Hulk Hogan. Exploration d'un monde méconnu.

«C'est plus qu'un sport, c'est un mode de vie»On jurerait un délire imaginatif d'un créatif de Netflix qui aurait abusé d'une substance illicite.

Ruth, actrice sous-employée (interprétée par Alison Brie), se rend à une audition pilotée par un réalisateur de séries B, puis se fait engager pour participer à un projet d'émission de lutte à la distribution 100 % féminine. Au fil des épisodes de cette série créée pour Netflix, Ruth et les filles de GLOW, en léotards, en collants et les cheveux crêpés, endossent des alter ego stéréotypés comme Liberty Belle, Beirut, Fortune Cookie, Machu Picchu.

Ruth et ses consoeurs s'entraînent comme si elles se préparaient pour les Jeux olympiques, peaufinant leur personnage et sculptant leurs abdos, s'exerçant à se jeter les unes sur les autres à bout de bras sur le plancher et à se malmener...

Il faut savoir que les Gorgeous Ladies of Wrestling qui ont pris d'assaut Netflix ont fait fureur pendant quatre saisons et 104 épisodes échelonnés de 1986 à 1990. Contre toute attente, ces fausses lutteuses sont devenues des stars du petit écran, invitées à tous les talk-shows de l'époque, et un phénomène de culture populaire spontané.

«Ici, au Québec, on n'a pas connu GLOW, parce que l'émission n'était pas diffusée sur nos écrans. En revanche, il y a eu les Déesses du ring», évoque en entrevue téléphonique le journaliste et spécialiste de lutte Pat Laprade, qui vient de publier (en collaboration avec Dan Murphy) l'ouvrage Sisterhood of the Squared Circle - The History and Rise of Women's Wrestling.

Grâce à la magie de YouTube, il est d'ailleurs possible de retrouver quelques minutes de ces Déesses du ring. Avis aux oreilles sensibles : les commentaires rétrogrades et misogynes écorchent davantage que le crêpage de chignon arrangé avec le gars des vues...

Une vie de lutteuse

Depuis 1997, la Québécoise Wounded Owl LuFisto se produit sur la scène internationale de lutte féminine professionnelle. Vivre de la lutte, dit-elle en entrevue, implique un entraînement draconien, des blessures, être souvent loin de ses proches... «C'est plus qu'un sport, c'est un mode de vie. Si on veut réussir, il faut s'y consacrer à 100 %», explique la jeune femme qui, entre deux galas, a pris un peu de temps pour répondre à nos questions.

C'est vers 14 ans que cette native de Sorel a commencé à développer sa passion pour la lutte.

«Le lutteur Undertaker me fascinait tellement que je ne décrochais plus de mon téléviseur. Grâce à un ami, j'ai découvert les talents féminins comme les Québécoises Vivianne et Luna Vachon. Mais c'est surtout la lutte féminine japonaise qui a attiré mon attention, avec des lutteuses comme Bull Nakano, Akira Hokuto et Mamami Toyoto.»