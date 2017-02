Siri, qui es-tu?

Des origines militaires

Nicolas Santolaria dresse un portrait exhaustif de ce qui était à l'origine un «dispositif militaire». Le saviez-vous? Tout comme internet et le GPS, Siri est le fruit d'un programme lancé par la DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) en 2003, visant à gérer les flux de données dans l'armée américaine. Baptisé CALO (Cognitive Assistant that Learns and Organizes) et réalisé par le SRI (Stanford Research Institute), le programme est aussi considéré comme l'un des plus ambitieux en matière d'intelligence artificielle jamais réalisé: 150 millions de dollars, cinq ans de recherche, avec plus de 300 chercheurs en intelligence artificielle, traitement du langage et science comportementale issus des plus prestigieuses universités.

Si CALO a fini par être abandonné (jugé comme «fantaisie futuriste»), il faut savoir que le SRI réalisait en parallèle des recherches pour la téléphonie cellulaire dans le cadre d'un second programme: le Vanguard Program. C'est lui qui a vu naître Siri.

D'abord lancée gratuitement en 2010, l'application se fait vite remarquer par Apple, qui la rachète à fort prix, soit environ 200 millions de dollars.

Pour l'auteur, ces origines militaires ne sont pas sans intérêt.

«Cela nous dit quelque chose sur la logique de la chose. C'est une logique finaliste. Il s'agit d'arriver plus facilement à un but concret.»

Il explique ensuite comment la voix en est aussi venue à devenir notre nouvel outil d'interaction avec la machine, une évolution assez révolutionnaire, jugée par ses créateurs comme «l'aboutissement de l'humanité».

Mais non sans humour, Nicolas Santolaria se questionne: obtenir des images de tortellinis sans les mains, «est-ce véritablement un signe d'émancipation»?

« Dis Siri» - Enquête sur le génie à l'intérieur du smartphone. Nicolas Santolaria. Anamosa, 2016. 299 p.