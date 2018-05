«Coach, aide-moi à trouver l'amour»

Oubliez Tinder, OK Cupid ou Happn. D'après un épisode récent de la populaire série Black Mirror de Netflix, l'avenir en matière de rencontres en ligne nous réserve des coachs virtuels, en mesure de prévoir la date de péremption de nos relations, et surtout notre seul et unique match parfait, à 99,8 % de succès près. Fiction ou réalité? Le point sur la question en six temps.

L'épisode

Rappelons d'abord que Black Mirror est une série britannique qui dépeint un avenir plutôt noir, technologiquement parlant. Dans l'épisode «Hang the DJ» de la quatrième saison, on découvre que les relations amoureuses sont désormais soumises à un Système (avec un grand S), lequel, par l'entremise d'un outil rond (baptisé Coach, une sorte de Siri des rencontres amoureuses), régit nos rencontres, que ce soit la date, l'heure, le resto (même le plat consommé), et surtout la date de péremption desdites rencontres. C'est parfois long (10 ans), parfois très court (une nuit). Chaque fois, les participants se soumettent au jeu, dans le but ultime d'être jumelés à leur match parfait, auquel on associe un taux de succès de 99,8 %. On ne vous en dira pas plus pour ne pas gâcher votre plaisir.

L'application

Surfant sur le succès de la série, une application similaire à Coach a vu le jour à la Saint-Valentin: Coach Dating qui, visuellement, ressemble en tous points à l'outil de l'épisode. Il suffit d'envoyer le lien à votre partenaire, puis, si le coeur vous en dit, de cliquer en même temps pour voir combien de temps il vous reste ensemble. On devine qu'il s'agit d'un simple jeu. On ne vous dira pas tout (toujours pour ne pas gâcher votre plaisir), mais sachez que si vous cliquez, mais que votre partenaire décide autrement, exactement comme dans l'émission, votre durée de vie se réduira à vue d'oeil. On a fait le test: de 10 ans, Coach a «recalculé» notre date de péremption à 23 mois, puis à 39 jours, 5 jours, 23 heures et carrément 2 heures. Ouch. Fait à noter: on peut contourner cette mort annoncée. À nouveau: à vous de trouver comment, et surtout d'en tirer vos propres conclusions...