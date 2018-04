Relations amoureuses: prétendants disqualifiés

Et si les sites de rencontres avaient tout faux?

Peter Jonason, psychologue à l'Université de Western Sydney, en Australie, l'un des rares experts à avoir étudié cette question particulière des dealbreakers, croit que les sites de rencontres n'ont pas la bonne approche: ils devraient miser non pas sur ce que l'on cherche dans une relation, mais au contraire sur ce que l'on fuit à tout prix. Entrevue.

En quoi tout faux? Parce que les sites de rencontres font «les choses à l'envers», répond le chercheur au bout du fil. En nous demandant de sélectionner une série de critères voulus (dealmakers), les OKCupid et Plenty of Fish de ce monde donnent une illusion de choix. Exemple fictif: jeune femme cherche grand (1,80 m minimum), brun, sportif et riche jeune homme. Idéalement amateur de plein air, de bonne bouffe et de voyages. «Mais cela crée un bassin beaucoup trop petit et, ce faisant, on exclut beaucoup trop de monde», avance le professeur. Si, à l'inverse, on ne précisait que ce qu'on ne veut pas, par exemple un fumeur ou un homme qui a des enfants, le bassin serait d'autant plus grand. Et les chances de rencontrer quelqu'un, multipliées. «Il est beaucoup plus efficace de définir ce que sont nos dealbreakers, parce que ça nous laisse bien plus de gens parmi lesquels choisir», résume-t-il.

Mais il y a plus. C'est que le cerveau a ceci de particulier qu'il n'enregistre pas les expériences positives et négatives de la même manière.

«La plupart des gens essaient d'éviter les expériences négatives, bien plus qu'ils ne cherchent les expériences positives», indique Peter Jonason, psychologue à l'Université de Western Sydney.

Ses travaux démontrent clairement ce «biais négatif». Enquête après enquête, quand on présente des candidats avec un certain nombre de qualités (dealmakers) et autant de défauts (dealbreakers), les défauts pèsent plus lourd dans les intentions de rencontre, souligne-t-il. Et cela tombe sous le sens. «C'est un vieux problème. Choisir un mauvais partenaire coûte très cher, et ce, dans toutes les espèces animales.»

À noter: oui, enquête après enquête, on voit aussi que les femmes ont tendance à être plus critiques que les hommes. Leurs listes de dealbreakers sont plus longues. Mais ici non plus, rien de nouveau, souligne-t-il. Reproduction oblige, «les femmes ont plus à perdre». Bien sûr que, de nos jours, avec la régulation des naissances, les enjeux ne sont plus les mêmes. «Mais les cerveaux ont été formatés ainsi. Et les femmes sont plus prudentes.»

Conclusion? Tous les célibataires devraient «absolument» connaître et nommer leurs fameux dealbreakers, assure Peter Jonason, histoire d'éviter de mauvais choix.

Mais attention, nuance-t-il. Pour ce faire, «il est fondamental de les distinguer de petits éléments irritants...» En gros, oubliez ici la taille idéale ou la couleur des yeux, et concentrez-vous sur l'essentiel à proscrire.

Top 10

Critères à éviter en vue d'une relation à long terme

1- Malpropreté (Total: 67 %, 63 % hommes, 71 % femmes)

2- Paresse (Total: 66 %, 60 % H, 72 % F)

3- Dépendance affective (Total: 63 %, 57 % H, 69 % F)

4- Absence de sens de l'humour (Total: 54 %, 50 % H, 58 % F)

5- Habite à plus de trois heures (Total: 49 %, 51 % H, 47 % F)

6- Mauvais au lit (Total: 47 %, 44 % H, 50 % F)

7- Manque de confiance en soi (Total: 40 %, 33 % H, 47 % F)

8- Accro à la télé ou aux jeux vidéo (Total: 33 %, 25 % H, 41 % F)

9- Peu de libido (Total: 33 %, 39 % H, 27 % F)

10- Entêté (Total: 33 %, 32 % H, 34 % F)

Source: Western Sydney University, enquête menée auprès de plus de 5000 célibataires américains