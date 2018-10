Croquants pomme cannelle: biscuits peu sucrés

Réalité

C'est vrai, ces biscuits secs - qui ont plu à quatre enfants qui les ont testés dans leur boîte à lunch - contiennent seulement 5 g de sucre par sachet de 30 g. Ils sont d'abord constitués de farine blanche et de flocons d'avoine. «Les premiers ingrédients sont assez bien, analyse Nicolas Leduc-Savard, nutritionniste du sport. L'usage de farine de blé entier ou intégral aurait permis de fournir un apport supérieur en fibres alimentaires et en protéines, toutes deux utiles pour maintenir le niveau d'énergie et calmer la faim entre deux récréations.»

«La teneur en lipides est considérable avec 7 g, observe-t-il. Mais en misant sur l'huile de canola avant le beurre, on assure un apport en acides gras insaturés (meilleurs pour la santé cardiovasculaire) supérieur aux gras saturés. La liste d'ingrédients n'est pas trop longue et comporte plusieurs ingrédients facilement trouvables à la maison, ce qui est bien. Comparativement aux listes d'ingrédients habituelles, ces "croquants" sont nettement supérieurs.»

Est-ce une bonne collation à donner aux écoliers? «Un fruit avec un morceau de fromage ou un contenant de yogourt grec avec un peu de granolas serait plus efficace, indique le nutritionniste. Mais pour les parents qui cherchent une solution facile et sans dégât, le croquant à la cannelle constitue une option correcte.»

Prix: 3,29 $ pour 12 biscuits (6 sachets), 180 g.