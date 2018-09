Trempette aux haricots noirs: savoureuse découverte santé

Réalité

Si cette salsa se démarque, ce n'est pas parce qu'elle est végétarienne, on s'en doute. «La plupart des trempettes sont très riches en matières grasses et en sodium, probablement pour que le goût de la trempette réussisse à surpasser celui déjà intense des croustilles», observe Nicolas Leduc-Savard, nutritionniste du sport.

Or, cette salsa contient peu de gras (0,2 g de lipides) et de sel (95 mg de sodium) par portion de deux cuillères à soupe. «Avec cette trempette, tout ce qui augmente quand on en mange davantage, c'est la quantité de fibres et de protéines, badine le nutritionniste. Pour cet exploit, on remercie les haricots noirs, fiers représentants de la fibreuse et protéinée famille des légumineuses.»

Quant aux ingrédients, «à part la gomme xanthane et le colorant caramel qui sonnent bizarres, mais qui sont absolument sans danger, tous se prononcent facilement et peuvent être trouvés dans le plus simple des garde-mangers: haricots noirs, pâte de tomate, piments jalapeños, poivrons rouges, etc.», analyse M. Leduc-Savard. Bref, une belle découverte pour les amateurs de trempette.

2,88 $ pour 415 ml