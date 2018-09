Tartinade Bonne Maman à la framboise: tartinade naturelle

Réalité

C'est vrai, une cuillère à soupe de cette tartinade ne contient que 7 g de sucres, contre 9 à 13 g pour une portion similaire d'autres confitures à la framboise, compare Karine Paiement, nutritionniste et cofondatrice d'Endorphine nutrition sportive.

Mais ce n'est pas unique: il est possible de trouver d'autres tartinades à la framboise avec encore moins de sucres. La liste des ingrédients de cette tartinade est très courte: «framboise, sucre, jus de citron et pectine de fruits», note Mme Paiement.

«L'absence d'additifs et de gélatine en fait une tartinade très attrayante», estime-t-elle. «Ce qui fait que cette tartinade se démarque, ce n'est donc pas sa valeur nutritive, mais bien sa liste d'ingrédients naturels, indique la nutritionniste.»

Prix: 4,29 $ pour 175 ml