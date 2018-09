Bol de fajita au bifteck de côte: protéines surgelées

Réalité

C'est vrai, ce repas surgelé contient beaucoup de protéines, ce qui «est idéal pour combler la faim», indique Valentina Gancia, nutritionniste. En bouche, on a l'impression d'un ragoût bien relevé.

Ce produit des États-Unis comprend du riz brun, des légumes et des légumineuses, tous des sources de fibres, ce qui est positif. «Les fibres prolongent le sentiment de satiété en ralentissant le passage des aliments dans le tube digestif», explique Mme Gancia.

Malheureusement, les lanières de boeuf cachent des ingrédients moins intéressants, comme «du sucre ajouté et des additifs que l'on pourrait éviter si on préparait la viande à la maison», note la nutritionniste.

Autre problème: ce plat est trop salé, puisqu'il fournit l'équivalent de 33 % du maximum de sodium qu'un adulte peut consommer par jour. «La meilleure option demeure de préparer ses propres repas, rappelle Mme Gancia. Plus on cuisine, moins on retrouve de sel dans l'alimentation.»