Jacquier à la sauce au cari thaïlandais: pour découvrir le jacquier

Réalité

Le jacquier, ou jackfruit en anglais, est le fruit d'un arbre qui pousse en région tropicale - en Thaïlande, dans ce cas-ci. Upton's Naturals le propose assaisonné à la sauce au cari thaïlandais, à ajouter aux sandwiches, salades, sautés, etc.

«La liste d'ingrédients est intéressante, note Édith Ouellet, nutritionniste et cofondatrice de L'Atelier du goût. Ce sont des ingrédients qu'on a dans nos armoires.» Même s'il s'agit d'un produit transformé, il n'est pas trop salé, et une portion d'un demi-paquet procure une bonne quantité de fibres.

Gros hic: ce jacquier au cari est faible en protéines, avec 1 g par portion. Or, il est en quelque sorte vendu comme une solution de rechange végé à la viande. «Si je me fais un sandwich avec ce produit, c'est sûr qu'une demi-heure après l'avoir mangé, j'aurai faim», indique Mme Ouellet. Il faut donc veiller à ajouter une autre source de protéines à son repas pour être rassasié.

Quant à la texture, elle n'est pas si près de celle du porc ou du poulet. «Ça s'approche beaucoup plus, selon moi, de l'artichaut en conserve», observe la nutritionniste. En beaucoup plus cher...

6,79 $ pour 200 g