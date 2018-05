Shredded Wheat au chocolat noir: pour amateurs de chocolat

Réalité

Agréable surprise, ces céréales ont un vrai bon goût de chocolat noir, pas artificiel. Encore mieux: «La liste d'ingrédients est relativement courte et les ingrédients restent simples, analyse Anahite Afshar, nutritionniste à la clinique Altermed. Le premier ingrédient est du blé de grains entiers, ce qui est intéressant, car on souhaite consommer des céréales complètes.»

Ces céréales au centre chocolaté sont raisonnablement sucrées, avec 5 g de sucres par portion d'une tasse. Elles ont également «l'avantage de contenir une quantité appréciable de fibres alimentaires et une quantité convenable de protéines pour très peu de sodium, observe Mme Afshar. Il y a un peu de gras saturés, ce qui est normal à cause du beurre de cacao».

Difficile à croire au premier regard, mais c'est un choix valable de céréales, «surtout pour les amateurs de chocolat noir», souligne la nutritionniste.

Prix: 4,99 $ pour 480 g