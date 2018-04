Galettes de légumes verts aux fines herbes et ail: vertes galettes

Réalité

Ces galettes végétariennes, sans soja, gluten ni produits laitiers, sont d'abord composées de haricots verts, de pois, de brocoli, d'épinards et de poudre de blanc d'oeuf. Leur couleur verte donne l'impression de manger des... résidus de tondeuse à gazon. En bouche, on n'y pense plus : c'est savoureux, pas sec du tout.

La valeur nutritive de cette galette préparée au Canada est appréciable. «Les gras présents proviennent surtout des huiles végétales utilisées et sont donc de bons gras», analyse Rachel Brasseur Picard, nutritionniste à L'Assomption. La quantité de fibres correspond à celle fournie par une demi-tasse de légumes. «La teneur en protéines [9 g par galette] est intéressante, bien qu'en elle seule insuffisante pour un repas, note-t-elle. Elle correspond tout juste à la quantité de protéines contenue dans 30 g de viande cuite.» Il suffit d'ajouter un peu de fromage, des noix ou une salade de légumineuses au repas pour qu'il soit soutenant.

Seul hic: la teneur en sel d'une galette. Elle atteint 440 mg de sodium, alors qu'il vaut mieux limiter à 600 mg le sodium ingéré par repas complet. Ajouter un simple pain à hamburger (250 mg de sodium) fait dépasser ce seuil. «C'est intéressant sur une base occasionnelle», estime la nutritionniste.

9,99 $ pour quatre galettes (300 g)