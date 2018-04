Antipasto doux de mon cultivateur: original, mais salé

RÉALITÉ

C'est vrai, cet antipasto - c'est-à-dire un hors-d'oeuvre à servir en apéritif, dans la cuisine italienne - est à la fois doux et croquant. C'est un produit préparé au Québec, « créé par un chef renommé, qui a peu de concurrence sur le marché et qui contient un mélange intéressant de légumes », observe Chantal Beaudoin, nutritionniste à Prévost.

En plus des piments, de l'aubergine, du chou-fleur, du céleri, des carottes, du fenouil, etc., « la liste des ingrédients contient plusieurs additifs alimentaires, dont des sulfites et des benzoates de sodium, permis par Santé Canada mais étroitement surveillés par plusieurs experts en alimentation, relève Mme Beaudoin. Précisons que l'acide acétique, principe actif du vinaigre, ainsi que le chlorure de calcium, qui permet de garder les légumes croquants, sont tous deux inoffensifs ». Autre problème : une portion de trois cuillères à soupe fournit beaucoup de sel, soit 480 mg de sodium.

« Je vous suggère de cuisiner maison votre antipasto, qui aura comme avantage de ne pas contenir d'additifs alimentaires, conseille la nutritionniste. Le temps de conservation sera inférieur, mais la valeur nutritive sera meilleure. »

5,99 $ pour 375 ml