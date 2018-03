Betteraves jaunes en tranches Champêtre: prêtes à servir sans se salir

Réalité

C'est vrai, ces pratiques betteraves sous vide sont déjà pelées, cuites et tranchées. Préparé à Saint-Rémi, au Québec, ce produit ne contient que deux ingrédients: des betteraves jaunes et de l'acide ascorbique. «Il n'y a rien à craindre de l'ajout d'acide ascorbique, dit Rachel Brasseur Picard, nutritionniste à L'Assomption. C'est le nom scientifique de la vitamine C. On l'utilise comme additif alimentaire pour plusieurs raisons, par exemple pour éviter la propagation de bactéries ou pour réduire le brunissement ou le rancissement, car c'est un antioxydant.»

Bien que cher - comparé à un sac de betteraves qu'on préparerait soi-même -, ce produit est un bon choix. «La valeur nutritive est très intéressante, puisque tout ce qu'on y trouve vient naturellement de la betterave jaune», observe Mme Brasseur Picard. De manière générale, il vaut mieux acheter des ingrédients frais. «Toutefois, un aliment aussi salissant que les betteraves peut en décourager plus d'un», convient la nutritionniste. Solution: profiter de ce raccourci.

4,99 $ pour 300 g