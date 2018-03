Des biscuits acceptables pour déjeuner

RÉALITÉ

C'est vrai, ces biscuits contiennent beaucoup de grains entiers... et de la farine blanche. La teneur en fibres d'une portion suggérée de quatre biscuits (alors que les sachets en contiennent seulement deux, ce qui est étrange) est néanmoins intéressante « et se compare à celle de deux tranches de pain de blé entier », note Marie-Ève Blais, nutritionniste.

Quant au sel et au sucre, ils sont en quantité légèrement élevée, « mais respectent les critères de bons choix », analyse Mme Blais. Pareil pour les gras : la quantité est adéquate, d'autant qu'il s'agit surtout de gras insaturés. « Par contre, la teneur en protéines est trop faible pour faire de ces biscuits un déjeuner soutenant », observe la nutritionniste. Solution : accompagner ces biscuits d'un fruit et d'une source de protéines, comme un yogourt ou une boisson de soya.

« Ces biscuits pourraient faire occasionnellement partie d'un petit-déjeuner », estime Mme Blais. C'est un meilleur choix que les biscuits Belvita ou les barres All Bran pour le petit-déjeuner. « Toutefois, on aurait tout avantage à cuisiner soi-même des muffins, pains, barres ou biscuits déjeuner à l'avance et à les congeler pour les matins pressés », conseille-t-elle.

PRIX

4,99 $ pour 175 g (sept sachets de deux biscuits)