Sans-viande haché thaïlandais au gingembre: pour manger moins de viande

Réalité

Il est vrai que cette imitation végétarienne du boeuf haché, avec assaisonnement thaïlandais un peu piquant, est pratique à servir : il suffit de réchauffer et c'est prêt. «Je trouve la valeur nutritive intéressante, analyse Jenny-Lyne St-André, nutritionniste à Montréal. Ce sans-viande contient peu de lipides, soit environ 10 fois moins que l'équivalent de boeuf haché extra-maigre cuit.»

Même si ce produit contient deux fois moins de protéines que le boeuf, une portion de 2/3 de tasse fournit 14 g de protéines, une quantité respectable. Ce sans-viande est enrichi en vitamines et minéraux, dont en B12, un bel atout pour les végétaliens. «Petit bémol: la teneur en sodium, observe Mme St-André. Elle est malheureusement élevée.»

Avec ce sans-viande haché, des légumes et des céréales de grains entiers, on a «un repas complet, équilibré, qui répond aux besoins des végétaliens, des parents pressés et de tous ceux qui veulent diminuer leur consommation de viande», résume la nutritionniste.

4,99 $ pour 340 g