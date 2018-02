Riz nutritif et pratique

Réalité

C'est vrai. Ces coupes, qu'il suffit de réchauffer au micro-ondes, contiennent surtout de l'eau, du blé, du seigle, de l'orge, du riz brun, du quinoa et de l'avoine. Le tout est agrémenté d'huile de tournesol, de sel et de lécithine de tournesol, un additif qui sert d'émulsifiant. « Il s'agit d'une liste d'ingrédients simple », note Marie-Ève Blais, nutritionniste. L'huile de tournesol, qui contient des acides gras insaturés, est un bon choix.

La portion est généreuse (un peu plus d'une demi-tasse). « C'est très bien en accompagnement d'une source de protéines et d'une bonne portion de légumes, d'autant plus que la teneur élevée en fibres contribuera au rassasiement », observe Mme Blais. Malheureusement, l'emballage est plus imposant que si on achète un simple sac de riz.

« Petite astuce : pour les portions, on parle de plus en plus de proportions, ajoute la nutritionniste. Pour un adulte en santé, les féculents devraient occuper le quart de l'espace de l'assiette, les protéines, un autre quart et les légumes, la moitié. On ajuste les portions en fonction de sa faim, tout en respectant les proportions. »

Prix: 2,25 $ pour deux coupes de 125 g