Végépâté traditionnel pas assez protéiné

Ce que dit Fontaine santé: «Garnir un sandwich de végépâté de concombre, de salade et d'une touche d'hummus, pour un lunch sain et nutritif.»

Réalité

«On aime la simplicité des ingrédients de ce végépâté, sans sucre ajouté, ni agents de conservation, ni additifs alimentaires», indique Jenny-Lyne St-André, nutritionniste à Montréal. Fait de graines de tournesol, de farine blanche, d'oignons, d'huile de canola, de carottes, etc., ce pâté végétal contient une quantité acceptable de gras.

«Petit bémol, qui revient souvent avec les produits transformés: la teneur en sodium un peu élevée, qui provient du sel et de la sauce soya ajoutés», note la diététiste. Autre hic: si on l'utilise dans un sandwich pour remplacer la viande, on n'aura pas suffisamment de protéines pour que ce soit soutenant. Une portion d'un quart du paquet fournit un maigre 4 g de protéines. Ce végépâté doit donc être un accompagnement.

«Il est préférable de faire son propre végépâté maison, suggère Mme St-André. On le fait avec des noix et graines variées, en ajoutant des légumineuses ou du tofu pour avoir un produit à plus haute teneur en protéines, avec une quantité acceptable de lipides et moins de sel.»

3,99 $ pour 227 g