Aliment sous la loupe: spaghettis au konjac

Ce que dit NuPasta: «Alors qu'une pleine assiette (210 g) de pâtes classiques vous procure environ 300 calories et 2 g de fibres alimentaires, la même quantité de pâtes NuPasta vous apporte 25 calories et 6 g de fibres alimentaires.»

Réalité: C'est vrai.

Par quel miracle? Ces spaghettis sont à base de konjac, une plante riche en fibres et faible en calories.

«Ce sont des pâtes qui sont intéressantes pour les gens qui ont un grand appétit, car la charge de glucides est moindre qu'avec les pâtes traditionnelles», explique Sophie de Grandpré, nutritionniste.

«Elles permettent aux gens qui désirent se libérer de quelques livres - ou à ceux qui doivent surveiller leur glycémie - d'avoir tout de même un bon volume dans leur assiette.»

L'idéal, c'est de déguster une petite portion de vraies pâtes, accompagnée de légumes riches en fibres, en écoutant ses signaux de faim et de satiété. Mais si on tient à se servir une grosse assiette, mélanger des NuPasta avec de vraies pâtes est un bon compromis. Il faut toutefois savoir que ces spaghettis sont plutôt gluants et sans goût.