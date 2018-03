Pâtes surprenantes et nourrissantes

Réalité

C'est vrai. Ces pâtes faites aux États-Unis ne sont composées que de farine de pois chiches et de farine de lentilles rouges. Il suffit de les faire cuire dans l'eau bouillante salée avant de les déguster avec la sauce de son choix.

La liste d'ingrédients est «très simple et courte, faite d'aliments entiers peu transformés», précise Claudie-Anne Fortin, nutritionniste. Ces coquilles ont une valeur nutritive plus grande que des pâtes au blé entier ou d'autres pâtes sans gluten. «Il y a une bonne quantité de protéines, de fibres, de vitamines et de minéraux», analyse Mme Fortin.

Ces coquilles «sont certainement plus rassasiantes que des pâtes blanches ou brunes, avec ou sans gluten», ajoute-t-elle. Elles sont un atout à votre table, surtout si vos convives lèvent habituellement le nez sur les légumineuses ou s'ils sont sensibles au gluten. Suggestion, si leur goût prononcé ne vous séduit pas, mélangez-les à des pâtes de blé.

5,39 $ pour 227 g