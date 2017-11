Margarine à l'huile d'avocat: juste un peu d'huile d'avocat

La réalité

L'huile d'avocat est «un bon choix», confirme Sophie de Grandpré, nutritionniste à Saint-Hyacinthe, Terrebonne et Saint-Hubert. Le hic, c'est que cette margarine contient à peine 6 % d'huile d'avocat. Elle renferme d'abord de l'huile de canola (68 %), puis des huiles de palme et de palmiste modifiées (6 %). «C'est un bon choix de margarine, comme les autres margarines à base d'huile de canola qui sont non hydrogénées», indique Mme de Grandpré. Ni plus ni moins.

Prix: 3,59 $ pour 427 g