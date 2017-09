Thé froid Blu-Dot: désagréable thé protéiné

Ce que dit Blu-Dot «Une bouteille de thé protéiné Blu-Dot contient autant de protéines qu'un oeuf brouillé et autant de fibres qu'une pomme!»

Réalité

C'est vrai, une bouteille de ce thé froid contient 10 g de protéines et 5 g de fibres. C'est plus que dans un oeuf (il y a 6 g de protéines dans un gros oeuf) et dans une pomme (3,5 g de fibres dans une pomme moyenne). Mais comme le thé protéiné est liquide, «il est moins rassasiant que ces derniers», dit Caroline Tanguay, nutritionniste.

La liste d'ingrédients révèle la présence d'isolat de protéines de lactosérum, d'inuline de racine de chicorée, de sucre de canne, d'arôme naturel, de colorant, de stévia, etc. Or, «le seul moment où je recommande une boisson avec du sucrose ajouté, c'est pendant ou juste après une activité physique», indique la diététiste. Problème: ce thé contient trop de fibres pour être bu à ces moments précis.

Plus gros hic: cette boisson a un goût désagréable. On a l'impression, au bout de quelques gorgées, de boire un médicament dilué dans l'eau avec un peu de «Snow Cone» fondu... C'est sucré et floral, avec un arrière-goût amer.

Prix: 2,49 $ pour 473 ml