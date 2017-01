Aliment sous la loupe: décevante nouveauté

Ce que dit Arctic Gardens: «Ces mélanges de légumes, céréales et légumineuses aux nombreuses vertus sont nutritifs et versatiles.»

Réalité

Ce nouveau produit est surprenant: c'est un macaroni au fromage vendu au rayon des légumes surgelés, additionné de chou kale et de haricots pour lui donner une aura santé. Il suffit de le réchauffer cinq minutes au four à micro-ondes pour que ce soit prêt. Est-ce nutritif? Pas tellement, malheureusement.

«La liste d'ingrédients ne m'impressionne pas, analyse Julie Lesur, nutritionniste à la Clinique de nutrition Geneviève Arbour, à Lachine. La source de protéines principale, soit les haricots, se retrouve au dernier rang. Il y a donc plus de pâtes blanches et de sauce au fromage que de protéines.» Résultat: seulement 4 g de protéines par portion d'un tiers de sachet, rien de rassasiant. «La haute teneur en sel me dérange aussi», note Mme Lesur.

À l'occasion, ce macaroni peut dépanner. Il suffit d'y ajouter des protéines (tofu, oeuf, viande, etc.) et des légumes pour en faire un repas plus complet.

Prix: 4,49 $ pour 300 g