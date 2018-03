Jeûne intermittent: en santé sans manger

Mark Mattson ne déjeune pas. Il ne dîne pas non plus, d'ailleurs. Vers l'heure du midi, quand la faim commence à se faire sentir, il part faire de l'exercice. Ce n'est qu'en début ou en milieu d'après-midi qu'il prend son premier repas de la journée.

Pour manger ce repas et les deux autres de la journée, Mark Mattson se donne une fenêtre de temps de six heures. Et les 18 autres heures de la journée, il ne prend aucune collation. Pas même un petit bol de céréales, un fruit, une croustille de riz ? Rien, sauf du thé vert et de l'eau. Et son corps est pleinement habitué à ce régime : ça fait plus de 10 ans qu'il le suit.

Mark Mattson est chef du laboratoire de sciences neurologiques au National Institute of Aging, un centre de recherche américain fédéral issu des National Institutes of Health. En fait, il met en pratique dans sa propre vie un champ de recherche qui anime son laboratoire depuis 20 ans et qui fascine de plus en plus les scientifiques : celui du jeûne et de ses bienfaits possibles pour la santé.

Si les praticiens de la santé demeurent prudents envers le jeûne, invoquant le manque de données scientifiques chez l'humain, l'intérêt que les chercheurs lui portent dans le monde est en pleine croissance. « C'est vraiment une explosion de recherches dans plusieurs domaines », résume le Dr Martin Juneau, cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui se dit lui-même « très prudent » par rapport à l'approche.

Les études portant sur le jeûne ont été menées en grande majorité sur des animaux de laboratoire, mais dans la dernière décennie, particulièrement les cinq dernières années, des études contrôlées ont aussi été réalisées chez l'humain.

***

3000

Plus de 3000 essais cliniques chez l'humain ont été lancés depuis 2005 pour tester l'effet thérapeutique du jeûne dans une variété de domaines : perte de poids, inflammation, système immunitaire, cholestérol, sensibilité à l'insuline, efficacité des traitements médicaux contre le cancer, etc.

Source : clinicaltrials.gov

***

Le jeûne qui suscite le plus d'intérêt est le jeûne dit « intermittent », semblable à celui que pratique Mark Mattson : des jeûnes de courte durée (14 h, 18 h, parfois 24 h), mais répétés.

Le laboratoire de Mark Mattson s'intéresse à un bienfait possible et plutôt inusité du jeûne intermittent : le maintien des fonctions cognitives.

« Chez les rats et les souris, c'est très clair : quand ils suivent un jeûne intermittent, leurs cellules nerveuses et les régions du cerveau, particulièrement celles impliquées dans l'apprentissage et la mémoire, sont plus actives lorsqu'ils jeûnent. On le voit. »

Les travaux de son laboratoire ont permis de démontrer que le jeûne intermittent protège, chez l'animal, les cellules nerveuses pertinentes pour la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et les accidents vasculaires cérébraux.

Évidemment, les rats et les souris qui suivent un jeûne intermittent contrôlé consomment moins de calories. Mais cette réduction de l'apport énergétique et la perte de poids qui s'ensuit ne seraient pas l'unique mécanisme en cause pour expliquer les bienfaits constatés. « Il y a, du moins chez les animaux, un effet bénéfique qui va au-delà de ce qui survient lorsqu'on restreint ses calories », affirme à La Presse le spécialiste, joint à Baltimore, au Maryland.

Revirement métabolique ?

En fait, dit-il, le jeûne mènerait à un « revirement métabolique ». Mark Mattson explique : « Chaque fois qu'on mange, l'énergie emmagasinée dans le foie se régénère, dit-il. L'énergie du foie - du glucose, essentiellement - est toujours utilisée en premier quand on jeûne. Ça prend environ 10 à 12 heures pour épuiser le glycogène de l'énergie emmagasinée par le foie. »

Une fois ces réserves épuisées, dit-il, le « revirement métabolique » s'installe. « Ce qui arrive ensuite, c'est que des gras sont libérés des cellules graisseuses du corps et sont déplacés vers le foie, où elles sont converties en corps cétoniques. Et ces corps cétoniques deviennent une source d'énergie majeure pour les cellules, particulièrement les cellules nerveuses et musculaires. »

Selon la théorie des chercheurs, le cerveau enclencherait une réponse adaptative face à ce revirement métabolique. Son but : mieux gérer le stress et - au bout du compte -l'aider à trouver de la nourriture.

Du point de vue de l'évolution, souligne Mark Mattson, cette théorie est pleine de sens : les individus dont le corps et le cerveau fonctionnent bien en période de jeûne ont l'énergie et la présence d'esprit nécessaires pour trouver leur prochain repas. « Nous avons donc évolué pour fonctionner très bien en période de jeûne », croit le chercheur.

Contrairement aux régimes alimentaires ordinaires, qui font baisser le métabolisme de base le temps qu'on suit le régime (et qui explique la difficulté à perdre du poids !), le jeûne ferait augmenter ce métabolisme, concluent des études.

Et chez l'humain ?

Pour vérifier si les résultats obtenus sur des rongeurs s'appliquent chez l'homme, le laboratoire de Mark Mattson mène actuellement un essai clinique avec des sujets de 55 à 70 ans, obèses, résistants à l'insuline et donc plus susceptibles d'avoir des troubles cognitifs. Au Québec, l'Institut de cardiologie de Montréal prépare un projet d'étude clinique avec groupe contrôle pour évaluer, aussi chez des sujets obèses, l'effet du jeûne intermittent sur les principaux facteurs métaboliques et les fonctions cognitives.

À ce jour, les données qui existent semblent prometteuses, convient le Dr Martin Juneau. « Mais est-ce que ça va être utilisable en clinique ? se questionne le cardiologue. C'est la grande question. Est-ce que les gens vont être prêts à jeûner ? Et quel type de jeûne ? »

D'ici à ce que la recherche nous en dise davantage, très peu de professionnels de la santé au Québec et au Canada recommandent ou encouragent le jeûne.

« Il y a quelques études intéressantes, mais à mon avis, ça va en prendre beaucoup plus pour recommander ça », affirme le Dr Dominique Garrel, endocrinologue et professeur associé au département de nutrition de l'Université de Montréal.

Oui, le jeûne intermittent « peut aider certaines personnes à perdre du poids », mais les preuves scientifiques demeurent « mitigées », indique pour sa part Kate Comeau, diététicienne et porte-parole des Diététistes du Canada, qui représente 6000 membres au pays. Les résultats obtenus auprès des rongeurs, rappelle-t-elle, ne peuvent être extrapolés à l'être humain.

Le jeûne intermittent existe sous plusieurs formes... et nécessite certaines précautions.

Le jeûne à temps restreint

Une autre forme de jeûne intermittent se nomme time-restricted feeding, ou alimentation à temps restreint. Les gens peuvent manger ce qu'ils veulent, mais uniquement dans une fenêtre de temps limitée (comme quatre, cinq ou six heures dans la journée). On le pratique tous les jours ou encore plusieurs jours par semaine.

Le jeûne 5 : 2

Popularisé en 2013 dans le livre The Fast Diet du journaliste britannique Michael Mosley, le régime 5 : 2 consiste à manger peu deux jours par semaine, non consécutifs, soit 400 à 500 calories pour une femme et 500 à 600 pour un homme. Certains ne mangent pas du tout lors des jours de jeûne, du souper au souper, par exemple. Les cinq autres journées, on mange normalement.

Jeûner un jour sur deux

Enfin, comme le dit son nom, le jeûne un jour sur deux (alternate days fasting) consiste à manger peu (encore moins de 600 calories par jour) ou pas du tout un jour sur deux. C'est une version plus intense du jeûne 5 : 2.

Eau, café, bouillon ?

Dans le jeûne classique, on ne boit que de l'eau - il faut d'ailleurs en boire beaucoup pour remplacer le liquide contenu dans les aliments. « Il y a aussi des variations où on peut boire du thé, de la tisane, du café », relate le néphrologue ontarien Jason Fung, qui exploite une clinique de jeûne. Certains se permettent aussi des bouillons d'os.

Des précautions

Les gens qui prennent des médicaments (diabète, hypertension...) et qui voudraient essayer un jeûne doivent faire l'objet d'un suivi médical, avertit le cardiologue Martin Juneau, qui n'encourage pas la pratique du jeûne chez ses patients en raison du manque de données probantes. Le jeûne pourrait faire baisser rapidement le taux de glycémie et la pression sanguine.

Pas pour tous !

Les enfants, les personnes âgées fragiles, les femmes enceintes et celles qui allaitent ne doivent pas pratiquer le jeûne, insiste le Dr Jason Fung. « Ceux qui sont sous leur poids santé ou qui pourraient souffrir de malnutrition ne devraient probablement pas jeûner non plus », ajoute-t-il.