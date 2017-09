Craquer pour les bons craquelins

À l'apéro, en pique-nique ou dans la boîte à lunch, les Québécois aiment les craquelins. La valeur des ventes de ces biscottes a dépassé 113 millions dans la province en 2015, selon le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ). C'est autant que les ventes de pâtes sèches.

Malheureusement, « la majorité des craquelins, même ceux qui semblent santé, ne constituent pas réellement de bons choix », dit Catherine Paul, nutritionniste chez KinéCible. Trop souvent, il s'agit de biscuits salés faits de farine blanche, de gras, d'eau, d'additifs et de conservateurs. « Quelques-uns font exception », précise Mme Paul.

Voici les critères qu'elle suggère de privilégier lors de l'achat de craquelins.

Pour une portion de 20 g :

> Minimum 2 g de fibres

> Maximum 3 g de lipides

> Sans gras trans

> Moins de 1 g de gras saturés

> Moins de 140 mg de sodium

« Ensuite, je vérifie la liste d'ingrédients, indique Mme Paul. J'élimine tous les craquelins contenant du shortening, de l'huile de palme ou de coco modifiée ou de l'huile hydrogénée. Aussi, je ne prends pas ceux avec des additifs (par exemple, du glutamate monosodique) ou contenant du sucre ajouté (par exemple, du glucose-fructose). La liste d'ingrédients doit être la plus courte possible. Il y a très peu de craquelins qui répondent à ces critères. C'est bien dommage. »

Choix local

Isabelle Magny, propriétaire de La Fabrique gourmande, est aussi déçue par les craquelins vendus dans les supermarchés. « Je trouve qu'il y a place à l'amélioration, note-t-elle. En faisant de la recherche et du développement, je m'aperçois qu'il y a des façons de faire des produits sains et hyper savoureux, sans que ça fasse grano. Je trouve que c'est une lacune sur le marché. »

Depuis l'hiver dernier, Mme Magny cuisine des craquelins d'inspiration norvégienne, des « knekkebrød ». « Au marché champêtre de Saint-Narcisse, où j'habite, c'est mon plus gros vendeur », dit-elle. Ces craquelins norvégiens sont faits avec du sarrasin au lieu du seigle, en plus de graines, de farine d'avoine, etc. Quatre variétés sont offertes, dont l'une sans sel, assaisonnée au rocou.

« Ça ne goûte pas comme les autres craquelins, fait valoir Mme Magny, qui est diplômée en technique de diététique et détentrice d'un MBA. On le sent que ce sont de vrais ingrédients, pas juste de la farine avec des agents de conservation. » Bonne nouvelle : ces knekkebrød peuvent désormais être commandés en ligne et livrés par la poste, ce qui est pratique si on vit loin de la Mauricie.

Avec un grain de sel

Ces craquelins norvégiens contiennent 5 g de lipides par portion, plus que ce qui est suggéré. Ce n'est toutefois pas un souci, puisque ce gras provient de graines (tournesol, sésame, citrouille, lin et chia). « Oui, les craquelins contenant des graines peuvent être plus riches en lipides, convient Mme Paul. Ces sources de gras ne sont pas néfastes pour la santé. » Comme toutes les recommandations, il faut prendre celles qui concernent les craquelins avec un grain de sel.