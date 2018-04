Maladies du coeur: les femmes en meurent elles aussi

Photo Melissa Golden, Archives The New York Times

Le coeur des femmes, cet incompris

Le cas de Cendrine Mathews est à mille lieues du cliché de l'homme d'âge mûr qui, foudroyé par une crise cardiaque, porte la main à sa poitrine avant de pousser son dernier soupir. Les maladies cardiovasculaires sont encore perçues comme un problème d'hommes.

Les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de mortalité chez les femmes dans le monde. Si les hommes demeurent encore plus nombreux à souffrir de maladies du coeur, l'écart entre les deux sexes ne cesse de diminuer.

Jusqu'à leur ménopause, les femmes sont relativement protégées par leurs hormones. Elles sont toutefois de plus en plus nombreuses à souffrir d'hypertension, d'hyper-cholestérolémie et de diabète, ce qui augmente les facteurs de risque et fait en sorte que les victimes sont de plus en plus jeunes.

«Les femmes ne se sentent pas concernées. Quand elles consultent, la maladie est souvent avancée, relève la cardiologue Anique Ducharme, de l'Institut de cardiologie de Montréal. Beaucoup font leur mammographie annuelle, mais les femmes doivent réaliser qu'elles sont plus à risque de développer une maladie cardiovasculaire qu'un cancer du sein.»

Une femme meurt d'une maladie du coeur toutes les 20 minutes au Canada.

Cette méconnaissance du coeur des femmes s'explique par un ensemble complexe de facteurs. L'un d'eux étant que, pendant des décennies, la recherche s'est intéressée presque exclusivement aux hommes. Les deux tiers des études cliniques en maladies du coeur portent sur des sujets masculins. Or, la santé cardiaque des femmes a ses particularités. Elle exige une démarche particulière, tant dans le diagnostic que dans le traitement, estime la Fondation des maladies du coeur + AVC (FMC).

«Les femmes ont plus tendance à prendre soin des autres avant de prendre soin d'elles », expose également la Dre Louise Pilote, professeure de médecine à l'Université McGill et chercheuse à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). En raison de leurs responsabilités à la maison, de la combinaison travail-famille et de leur situation parfois précaire, elles tardent à consulter et sont moins susceptibles de suivre les traitements recommandés une fois que le problème a été identifié.»

Les maladies du coeur sont pourtant la première cause de décès prématuré chez les Canadiennes. Ces dernières sont également plus susceptibles que les hommes de mourir de leur crise cardiaque et d'en subir une nouvelle dans les six mois suivants, d'après les données de la FMC.

Des symptômes atypiques

Les manifestations classiques d'une défaillance cardiaque sont des douleurs à la poitrine qui s'étendent au bras gauche. S'ajoutent, dans le cas des femmes, des symptômes «atypiques» comme des essoufflements, des sueurs ou des nausées, qui sont trop souvent interprétés comme des problèmes digestifs, des signes d'anxiété ou une manifestation normale du vieillissement.

«Difficile de déterminer si c'est parce qu'elles ont des symptômes différents ou si elles les décrivent différemment, évalue la cardiologue Anique Ducharme, puisque de plus en plus d'hommes ont des symptômes atypiques. Mais le fait d'être un homme de plus de 55 ans, c'est déjà deux facteurs de risque qui sont pris au sérieux.»

Dans 78 % des cas, les signes précurseurs sont passés inaperçus.

Nancy Laflamme ressentait à l'occasion des serrements à la poitrine. Elle «laissait alors passer» ce que son médecin avait identifié comme des crises d'angoisse. Un matin, ses malaises ne se sont pas dissipés. Son bras gauche s'est engourdi, le bas de son visage jusqu'à l'oreille aussi. Nancy s'est présentée à l'hôpital, tout en se sentant «un peu nounoune de consulter pour une crise d'angoisse», précise-t-elle. À 42 ans, elle faisait un premier infarctus.

Les femmes et leur médecin prennent trop de temps pour déceler les signes précurseurs d'une crise cardiaque, signale la FMC. On passe ainsi à côté d'infarctus qui auraient pu être évités. Ce problème est d'autant plus critique qu'un premier infarctus affaiblit le muscle cardiaque et accroît le risque d'en faire d'autres.

Un coeur différent?

Sur le plan physiologique, le coeur des femmes est semblable à celui des hommes, mais sa taille est proportionnelle à celle de leur corps, et il est donc généralement plus petit. Ce facteur complique certaines interventions, plus adaptées au coeur des hommes.

Bien que la pathologie commune soit similaire pour les deux sexes, les types de maladies peuvent également différer. Les femmes sont notamment plus à risque de souffrir de coronaropathie, maladie susceptible d'entraîner une crise cardiaque.

Neuf femmes sur dix présentent un facteur de risque, mais la plupart le sous-estiment.

D'autres facteurs jouent également contre les femmes. Des médicaments ont été retirés du marché parce qu'ils avaient plus d'effets secondaires chez les femmes que chez les hommes. Certains tests de dépistage sont aussi mieux adaptés au coeur des hommes qu'à celui des femmes et peuvent entraîner de mauvais diagnostics pour elles, comme c'est le cas pour l'épreuve d'effort sur tapis roulant.

«Il y a eu de grandes améliorations, mais il reste encore des progrès à faire, explique la Dre Louise Pilote. Il doit y avoir plus de femmes dans les projets de recherche et on doit tenir compte de leurs particularités dans l'analyse des résultats.»

Comme d'autres, Nancy Laflamme n'a pas vu l'urgence de consulter pour ses symptômes. Comme d'autres médecins, ceux consultés par Cendrine Mathews n'ont pas su reconnaître les signes d'une défaillance cardiaque. «Il faut continuer la sensibilisation afin de créer plus de survivantes comme moi», dit Nancy. Depuis l'opération qui a suivi sa crise cardiaque, elle a appris à mieux écouter non seulement son corps, mais aussi son coeur.

Les signes d'une crise cardiaque

Une crise cardiaque se manifeste généralement par une douleur ou un inconfort thoracique - comme des palpitations et des serrements à la poitrine - qui s'étendent au haut du corps (cou, mâchoire, épaule, bras ou dos). Certains symptômes s'ajoutent, dans le cas des femmes : des sueurs, des nausées, des brûlures d'estomac qui ne sont pas soulagées par les antiacides, des essoufflements, de l'anxiété, une fatigue inhabituelle amplifiée à l'effort et des étourdissements.

Que faire?

La rapidité d'intervention est cruciale. «Les femmes se présentent souvent à l'hôpital avec un infarctus ou un AVC assez tard après le début des symptômes. Les médicaments qu'on donne pour ouvrir les artères doivent être administrés dans les heures qui suivent, sinon il est trop tard pour qu'ils soient bénéfiques, précise la Dre Louise Pilote. Si une femme a une douleur à la poitrine, elle doit mettre l'accent là-dessus et l'exprimer. C'est un symptôme de maladie cardiaque», insiste-t-elle. Si vous présentez des facteurs de risque ou des signes précurseurs, parlez-en rapidement à votre médecin. Si vous croyez faire une crise cardiaque, composez le 911 sans tarder.

Les facteurs de risque

Plus de la moitié des femmes qui ont un risque élevé de souffrir d'une maladie du coeur l'évaluent comme faible ou modéré, souligne la FMC. À retenir: l'hypertension, le cholestérol, le diabète, l'obésité, les antécédents familiaux et la ménopause prédisposent aux maladies cardiaques. S'ajoutent des facteurs comportementaux comme le tabagisme, une mauvaise alimentation, la sédentarité et l'utilisation abusive de l'alcool. En s'y attaquant, on pourrait prévenir la plupart des maladies cardiovasculaires, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).