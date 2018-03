Pour se préparer à la ménopause... avec le sourire

Il y a quelques années, Mirella Di Blasio, 53 ans, ne se reconnaissait plus. Organisatrice d'événements d'affaires depuis 15 ans, elle était célèbre dans son milieu pour son énergie légendaire, mais elle était désormais toujours fatiguée. « Je me sentais seule au monde et complètement démunie. L'idée de ce livre est venue quand les nombreux symptômes se sont accumulés. J'en ai eu 30 sur 35, tout de même ! », confie-t-elle.

C'est vers l'âge de 45 ans que l'auteure commence à avoir des nausées, des problèmes de concentration, des crises d'anxiété, des bouffées de chaleur, des pertes de mémoire, en plus de souffrir d'insomnie. « J'ai consulté tellement de médecins ! Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'en ai parlé autour de moi et j'ai bien vu qu'il était nécessaire de briser le tabou, de parler des vraies choses et d'en rire aussi. » Elle rappelle que les symptômes se manifestent plus tôt qu'on ne le croit et qu'ils peuvent apparaître dès 40 ans.

Sujet tabou?

La préménopause, est-ce encore un sujet tabou ? « Oui et, disons-le franchement, ce n'est pas très sexy d'en parler dans notre société qui voue un culte à la beauté et à la jeunesse. On n'a pas envie de vieillir, on ne veut pas être jugée, on refuse de voir les kilos en trop et on ne veut pas accepter le fait d'avoir besoin de faire la sieste le week-end », observe Mirella Di Blasio.

Même quand les femmes discutent entre elles, elles ne veulent pas s'avouer vaincues.

« Admettre qu'on n'a plus de libido et se rendre compte que même si George Clooney se réveillait à nos côtés, il ne nous ferait aucun effet, vous imaginez ? »

Elle se rappelle qu'en réunion avec des clients où il y avait notamment des hommes, elle n'osait pas sortir son éventail parce que soudain, une grosse bouffée de chaleur s'était pointée sans rendez-vous. « Eh oui, messieurs, ne soupirez pas, c'est à cette étape de ma vie que j'en suis. Vous aussi, vous y goûterez bientôt ! »