Menstruations écolos

Allergène pour certaines femmes, responsable de chocs toxiques (dans de rares cas) et mauvais pour l'environnement. Voilà les torts dont est accusé le tampon classique synthétique. Mais devrait-on réellement le craindre ? Et la serviette sanitaire ? Par quoi peut-on remplacer ces produits d'hygiène ?

Le tampon est utilisé par les femmes nord-américaines depuis 1930. Au début des années 80, une épidémie du syndrome de choc toxique a sévi, touchant des centaines de femmes, dont des dizaines sont mortes. Cette épidémie a été associée à l'utilisation de certains tampons au pouvoir très absorbant. De nos jours, ce type de tampons est disparu des tablettes et le syndrome du choc toxique (SCT) est un phénomène décrit comme très rare par le corps professionnel médical.

Le SCT est une infection qui survient quand des toxines produites par des souches d'une certaine bactérie (staphylocoque) entrent dans le sang. Cette infection est rare et peut aussi être contractée par les hommes, les enfants et les femmes qui n'ont pas de menstruations. Les symptômes sont semblables à ceux de la grippe (fièvre, faiblesse, maux de gorge et de tête, vomissements) et peuvent entraîner la mort en quelques heures dans les pires cas.

Sur le site du gouvernement canadien, on retrouve comme information que « les scientifiques n'ont pu déterminer le lien exact entre l'utilisation des tampons et le syndrome de choc toxique ». Or, on met tout de même les femmes en garde contre le tampon synthétique : « Utiliser des tampons plutôt que des serviettes hygiéniques pendant vos menstruations est un choix personnel. Cependant, vous devriez savoir que l'utilisation de tampons peut présenter certains risques pour la santé, notamment un risque accru du syndrome de choc toxique. »

Au Centre de santé des femmes de Montréal, des recommandations sont faites aux femmes pour éviter de faire un choc toxique. « On dit de ne jamais garder un tampon plus de 12 heures et surtout de choisir un tampon qui correspond à son flux », explique Anne-Marie Messier, la directrice générale du centre.

« Il faut opter pour un tampon "régulier" le plus possible puisqu'on sait que ce sont les tampons super absorbants qui étaient visés par les études et qui ont relevé des problèmes de chocs toxiques. »

Elle ajoute cependant qu'en 40 ans de pratique, sa clinique n'a recensé aucun cas de syndrome de choc toxique.

De son côté, Santé Canada a reçu, depuis 2011, un total de quatre déclarations d'incidents survenus au Canada et six survenus à l'étranger. L'organisme précise que « ces déclarations d'incidents liés à des instruments médicaux sont des associations soupçonnées, qui reflètent l'opinion ou l'observation du déclarant, et non une évaluation par Santé Canada de l'association entre l'instrument et l'incident ».

D'autres préoccupations

Si le SCT ne semble plus une préoccupation très grande chez les femmes qui portent des tampons et qui respectent les règles d'hygiène recommandées, la présence de produits chimiques dans sa composition, elle, semble susciter certaines inquiétudes. La journaliste féministe et auteure Élise Thiébaut fait partie de celles qui se questionnent à ce sujet : « On sait tous qu'ils [les tampons] sont composés de polyéthylène et de polypropylène, des dérivés d'hydrocarbures, des composés chimiques, et ils sont en contact direct avec nos muqueuses », souligne-t-elle dans son livre Ceci est mon sang.

Pour l'instant, selon la Société canadienne du cancer, aucune preuve scientifique ne peut établir de lien clair entre certains cancers féminins et le port de protections hygiéniques.

« Des techniques d'analyse de pointe ont permis de déceler des traces de dioxines dans les tampons. Ces quantités infinitésimales se situent toutefois à la limite de détection ou même en deçà, et ne sont pas considérées comme préoccupantes pour la santé des utilisatrices de tampons. »

Au Canada, les produits de protections sanitaires vendus sont considérés comme des « instruments médicaux ». Les entreprises ne sont donc pas tenues d'inscrire tous les éléments qu'ils contiennent et Santé Canada n'a aucune exigence à cet égard. L'organisme dit surveiller continuellement l'innocuité des produits de santé présents sur le marché et « s'engage à prendre les mesures qui s'imposent si des conditions ou pratiques pouvant causer un risque pour la santé et la sécurité des Canadiens sont rapportées ».

Et l'environnement ?

L'impact sur l'environnement est aussi fortement dénoncé par de nombreux groupes qui militent contre les dessous hygiéniques. Selon le groupe environnementaliste Tampaction, une femme portera en moyenne près de 17 000 protections hygiéniques dans sa vie. Et selon le réseau National Women's Health Network, 12 milliards de serviettes hygiéniques et 7 millions de tampons sont jetés annuellement dans le monde.

« Il y a certainement une conscience qui change chez les jeunes femmes, car on en voit de plus en plus qui utilisent des méthodes alternatives, dont la coupe menstruelle, principalement pour des préoccupations environnementales, précise Anne-Marie Messier. Elles trouvent cela plus naturel et ont le sentiment de moins polluer. On peut même parler d'une tendance, mais c'est vraiment seulement chez les jeunes femmes qu'on la remarque, pas chez les femmes plus âgées. »