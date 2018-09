S.O.S., bébés vulnérables

L'état de santé des tout-petits s'améliore globalement, mais beaucoup reste à faire pour favoriser le développement optimal des petits Québécois. Parmi tous les bébés nés durant les derniers mois d'été, période qui enregistre le plus de naissances au Québec, beaucoup évolueront dans des conditions de grande vulnérabilité, comme en témoignent des intervenants en périnatalité et des mamans. Rencontres.

Agir tôt pour changer une vie

Un bébé ne naît pas toujours dans des conditions heureuses. Violence conjugale, pauvreté, toxicomanie et problèmes de santé mentale sont autant de facteurs qui mettent en péril un avenir autrement prometteur. Entourées de ressources qui les encadrent et les aident, certaines femmes saisissent toutefois la perche qui leur est tendue pour offrir le meilleur d'elles-mêmes à leur petit.

Mélissa Émond-Denis bénéficie du programme de soutien nutritionnel OLO. Enceinte de son troisième enfant, cette maman de 27 ans reçoit l'équivalent de 1 L de lait, un oeuf, 125 ml de jus d'orange et une multivitamine prénatale par jour pour assurer le bon développement de son bébé tout au long de sa grossesse. Elle est aussi suivie par une nutritionniste et participe à des rencontres de groupe afin de développer les outils pour planifier ses repas, faire de meilleurs choix alimentaires et optimiser son budget.

En rencontre mensuelle avec son intervenante, Mélissa revient sur les objectifs qu'elle s'était fixés au rendez-vous précédent. «J'essaie d'éloigner la friture et la malbouffe. Je mange moins au resto», confie-t-elle à la nutritionniste Hélène Hénault. Car la jeune maman l'avoue: elle pourrait manger de la poutine italienne tous les jours. «Pour le budget, on ne peut pas faire de dépenses fofolles, mais ça va», dit-elle. En appartement depuis l'âge de 16 ans, Mélissa a appris à s'organiser. Elle va bien.

Hélène Hénault note ses progrès et l'encourage. Depuis 10 ans, la nutritionniste travaille au CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve avec des femmes qui sont dans des situations de vulnérabilité parfois extrême. Certaines mamans ont à peine 12 ans. Pour cette clientèle défavorisée, l'insécurité alimentaire est un enjeu central.

«L'alimentation n'est pas une priorité dans ces conditions. Quand tu veux te gâter, tu ne vas pas t'acheter une pomme ou une banane. Tu vas chez McDo.» Par ailleurs, note-t-elle, plusieurs n'ont pas appris à cuisiner. «Si tu as jamais vu ça, cuisiner un repas et manger en famille, l'apprentissage exige un effort. Dès que le désir d'apprendre est là, on le nourrit.»

Avec le temps, elle a adopté la «théorie des petits pas». Chaque petit changement dans la bonne direction est une victoire. «Je me dis que ce que je fais là, c'est bon à vie. Pour la mère, l'enfant et la famille, mais aussi pour la famille élargie. Quand on peut influencer une personne, ça rayonne autour.»

Un tournant

Le fait de vivre dans un milieu socioéconomique défavorisé est associé à un taux de naissances prématurées élevé et à des taux d'allaitement moindres, démontrent les chiffres du plus récent portrait dressé par l'Observatoire des tout-petits. Des interventions sur le terrain auprès de femmes et de familles en difficulté montrent toutefois des effets concrets.

Dans bien des cas, la grossesse est l'occasion de faire un virage. Les résultats ne sont pas toujours mirobolants, mais l'attachement de la mère à son bébé est fort, notent les intervenants.

Nancy Raymond avait 18 ans lorsqu'elle a eu son premier enfant. Puis il y a eu un autre «accident de parcours». Ses deux premiers enfants ont été placés en famille d'accueil par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ): le premier à un an et demi, le deuxième à la naissance. Aujourd'hui, à 33 ans, elle ne veut pas manquer sa chance avec sa petite Kescy, née le 19 janvier dernier.

«Y'a certaines choses que j'ai pas eues. Mais ma fille, elle va manquer de rien.»

Une équipe entoure cette maman en lui offrant un soutien postnatal individuel sur le plan nutritionnel, grâce au projet 1000 jours pour savourer la vie de la Fondation OLO. Elle est aussi soutenue par le Service intégré pour la petite enfance (SIPPE), lequel assure un suivi par l'entremise de différents intervenants, dont une psychoéducatrice, une infirmière et une travailleuse sociale.